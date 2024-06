La tecnología humana dio un salto cuántico hace 600.000 años

Una transferencia de conocimientos muy específicos inició un avance súbito y vertiginoso de la tecnología humana hace alrededor de 600.000 años. Según una nueva investigación, el uso de algunas herramientas de piedra durante el Pleistoceno Medio inició el camino de la cultura acumulativa, permitiendo que los humanos antiguos pudieran evolucionar de forma permanente hacia nuevas tecnologías, logrando resolver de esta forma problemas cada vez más complejos.

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), liderado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, concluye que los humanos antiguos comenzaron a acumular con rapidez el conocimiento tecnológico heredado de generaciones previas y compartido entre distintos grupos sociales hace unos 600.000 años, permitiendo hacer frente a necesidades cada vez más complejas y desafiantes.

Conocimiento acumulado de generación en generación

La cultura acumulativa es el agregado permanente de modificaciones y mejoras tecnológicas a lo largo de múltiples generaciones, que permitió a nuestra especie adaptarse a una diversidad de entornos y escenarios históricos. Pero aunque se reconoce la importancia de este concepto en el desarrollo tecnológico humano, no está claro aún cuándo se concretó por primera vez esta acumulación cultural de conocimientos durante la evolución de los homínidos.

“Nuestra especie, el Homo sapiens, ha logrado adaptarse a variadas condiciones ecológicas, desde los bosques tropicales hasta la tundra ártica, que requieren la solución de distintos tipos de problemas. La cultura acumulativa es clave porque permite a las poblaciones humanas aprovechar y recombinar las soluciones de generaciones anteriores y desarrollar nuevas soluciones complejas a los problemas muy rápidamente”, indicó en una nota de prensa el científico Charles Perreault, uno de los autores del nuevo estudio.

Para descubrir cuándo comenzó este giro tecnológico y explorar el origen de la cultura acumulativa, los investigadores analizaron los cambios en la complejidad de las técnicas de fabricación de herramientas de piedra a lo largo de los últimos 3,3 millones de años de registro arqueológico. Revelaron que hace unos 600.000 años, la complejidad de las secuencias de fabricación de estas herramientas aumentó rápidamente, marcando notables diferencias con respecto a los diseños previos.

Cambios culturales y biológicos

“Hace unos 600.000 años, las poblaciones de homínidos empezaron a depender de tecnologías inusualmente complejas, y solo vemos aumentos rápidos de la complejidad después de ese tiempo. Ambos hallazgos coinciden con lo que esperamos ver entre los homínidos que dependen de la cultura acumulativa”, dijo en el comunicado Jonathan Paige, el segundo autor del estudio.

Por otro lado, según un artículo publicado en The Debrief, aunque la evolución de la fabricación de herramientas de piedra proporciona evidencia del surgimiento de una cultura acumulativa, los investigadores afirman que es probable que dicho “salto cuántico” haya afectado a todos los aspectos de los primeros humanos, incluyendo cambios profundos en la cultura y la biología humanas.

De esta manera, la dependencia humana de la cultura acumulativa puede haber dado forma a la evolución de los rasgos biológicos y de comportamiento en el linaje de los homínidos. El tamaño del cerebro y del cuerpo, la historia de vida, la sociabilidad, la subsistencia y la expansión del nicho ecológico pueden haber estado ligados a este rápido desarrollo tecnológico.

Referencia

3.3 million years of stone tool complexity suggests that cumulative culture began during the Middle Pleistocene. Jonathan Paige and Charles Perreault. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2319175121