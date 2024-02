La Luna de la Tierra se redujo más de 46 metros en su circunferencia a medida que su núcleo se enfrió gradualmente durante los últimos cientos de millones de años, según los científicos. Los investigadores determinaron que la Luna desarrolla "arrugas" a medida que se encoge: como la superficie lunar es frágil, estos pliegues o "arrugas" se forman a través de fallas donde las secciones de la corteza chocan entre sí. Además, esto genera que se registren temblores en el polo sur del satélite.

Una investigación liderada por el científico Thomas R. Watters, del Instituto Smithsonian de Estados Unidos, revela evidencias de fallas y temblores que tienen lugar en el polo sur de la Luna, como resultado de la reducción y contracción global que ha experimentado nuestro único satélite natural desde hace cientos de millones de años. Los eventos se han registrado en algunas de las regiones que la NASA ha propuesto para el alunizaje tripulado de la misión Artemis III.

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista Planetary Science Journal, los datos permiten asociar uno de los terremotos lunares más poderosos registrados por los sismómetros Apolo con una falla de reciente formación en el polo sur lunar. Los modelos desarrollados sugieren que algunas áreas son vulnerables a deslizamientos de tierra, debido a sacudidas sísmicas regionales. Watters y sus colegas concluyen que estos fenómenos deben ser considerados en la planificación de futuros asentamientos y colonias humanas lunares.

Reducción y temblores

Se sabe que la Luna ha experimentado una contracción global por el lento enfriamiento de su núcleo, reduciendo su circunferencia en alrededor de 46 metros. Este proceso ha derivado en fallas en forma de “arrugas”, en sectores donde colisionan los distintos segmentos de la corteza lunar. Como consecuencia de esto, la región del polo sur sufre terremotos y temblores que podrían poner en riesgo a las misiones de la NASA orientadas hacia ese sector.

Según una nota de prensa, la cámara a bordo de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha confirmado este fenómeno, al detectar miles de fallas relativamente jóvenes y pequeñas, que se distribuyen en la corteza lunar. Se aprecian como accidentes geográficos parecidos a acantilados, semejantes a escalones en la superficie del satélite.

Un proceso dinámico

Además de registrar y caracterizar estas fallas, los investigadores determinaron que el proceso de contracción global de la Luna no es provocado solamente por el enfriamiento de su estructura interna, sino también por la influencia de las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra. Al mismo tiempo, revelaron que la actividad sísmica relacionada con la reducción de la Luna puede dar lugar en forma permanente a nuevas fallas y terremotos, siendo un proceso dinámico y en constante cambio.

"Nuestro modelo sugiere que los terremotos lunares poco profundos, capaces de producir fuertes temblores de tierra en la región del polo sur, son posibles a partir de eventos de deslizamiento en fallas existentes o a través de la formación de nuevas fallas. La posibilidad de la formación de nuevas fallas, a partir de la contracción global en curso, debe considerarse al planificar la ubicación y la estabilidad de los puestos permanentes que puedan establecerse en la Luna", concluyó Watters en el comunicado.

Referencia

Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region. T. R. Watters et al. The Planetary Science Journal (2024). DOI:https://doi.org/10.3847/PSJ/ad1332