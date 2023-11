La eclosión de la IA generativa, que ya escribe mejor que los humanos, incluso relacionando conceptos, está provocando un cambio civilizatorio, sin que sepamos si tiene límites ni si estamos preparados para lo que viene. Sumida en un proceso de innovación imparable, parece conducirnos a la IA General evocada por Arthur C. Clarke en 1968 con el nombre de HAL 9000. Los expertos lo dejan claro.

En esta primavera de la inteligencia artificial (IA) que nos ha cogido un poco por sorpresa, los seres humanos no podemos distinguir si un texto, una foto o un vídeo corto ha sido realizado por una inteligencia humana o por una artificial, así que desde ahora cobra mucha más importancia la firma, la autoridad de la persona que firma o se hace responsable de una información, una imagen o un vídeo.

En el New York Times han vuelto a firmar todos los artículos y noticias, han vuelto a firmarlos con una persona, no con el equipo de redacción. Esta es una manera de adaptarse a este mundo, alguien que firma que da fe del qué, del dónde, cuándo.

Cambio civilizatorio

Esta fue una de las principales conclusiones del ciclo y los debates en el Museo Arqueológico de Córdoba, las jornadas de pensamiento humanista que transcurrieron los días 25, 26 y 27 de octubre.

Los desarrollos en los campos de la Inteligencia Artificial y robótica en la última década han llevado a la humanidad a un punto de no retorno, en el que los algoritmos y los cerebros de máquinas cada vez conquistan más campos. David Vivancos

El primer día se contó con la asistencia, presentación del ciclo y posterior intervención en los debates de la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena Alcántara. Juan Zafra, secretario general de CLABE dirigió todas las jornadas, manifestó que estamos ante un cambio civilizatorio no solo de los modos de producción sino también de la comunicación, la manera en la que interactuamos entre humanos en el ecosistema natural y con el ecosistema artificial.

La IA no entiende nada, solo simula

Carmen Torrijos, lingüista computacional y responsable de inteligencia artificial en la agencia Prodigioso Volcán, fue la más contundente de todos los expertos: “la inteligencia artificial no es productora de fake news, son las personas las productoras de fake científica en Nature que hace la primera propuesta de modelos de lenguaje que relacionan conceptos.

Francisco Herrera aclaró que en su momento era de los escépticos en que podríamos hablar pronto con una máquina y sin embargo en 2022 se produce la eclosión de la inteligencia artificial generativa.

Y ese escepticismo pasa a la historia, puso el ejemplo de madres que felicitan a sus hijos por la excelente felicitación de navidad que recibieron esas navidades del 2022. Fue ChatGPT. Incluso se empieza a hablar que estamos al comienzo de la inteligencia artificial general, recordando a Marvin Minsky, asesor de la película 2001: Una odisea del espacio, sobre HAL 9000, una verdadera inteligencia artificial general, rememoró Herrera.

IA y creatividad humana

La conversación a tres, sobre "Inteligencia Artificial y creatividad humana", contó con Millán Berzosa, asesor de Estrategia Digital y Gobernanza IT, experto en industria de medios y entretenimiento, Eduardo Grojo, director, guionista y productor de cine y publicidad, y Alejandro Sacristán, miembro de Aviador Dro y comisario de ArtFutura.

Millán Berzosa subrayó, el día 27, “la oportunidad de destacar la importancia vital de salvaguardar el conocimiento, especialmente cuando se discute la influencia de la IA en el trabajo creativo. Además, hay que sumergirse en la discusión para aterrizar una estrategia regulatoria que equilibre armoniosamente el impulso a la innovación con la importancia de introducir certidumbre en la ecuación”. Simplemente dotarnos de unas reglas de juego.

Aviador Dro ya es IA

Sobre el mítico grupo musical tecno pop de la movida madrileña El Aviador Dro, expliqué su estrategia “Dejad que las IAs se acerquen a mí”. Plantea aprovechar la potencia de la inteligencia artificial para recrear su propio universo, con el concurso de la IA, antes que nadie.

Aviador Dro lanzó una tienda de merchandising y discos propios el 31 de octubre de 2023. Así aprovecha también la IA para reformular la imagen del grupo, partiendo de su propio universo icónico, reflejado a lo largo de los años en los panfletos que entrega al público en los conciertos.

Aviador Dro está haciendo pruebas para incorporar voces externas a cargo de manifiestos y discursos cortos, de personajes históricos famosos, en sus canciones en directo.

El Aviador Dro reitera su mensaje: Confía en tus máquinas, una canción que expresa que el grado de confianza entre máquinas y humanos: cuestión de investigar, de confiar, dejarse llevar por la melodía digital, poder conectar, si buscas puedes encontrar todas las respuestas, confía en tus máquinas, no dejes que el mundo dé marcha atrás, todo encajará, no quedará nada que explicar, tendrás el principio y el final, dice El Aviador Dro.

Botón de apagado

Eduardo Grojo, guionista y director de cine, se presentó como un afectado de la inteligencia artificial. En su corto de 2019 “Conversaciones con un mono”, trata sobre cómo será la vida a veinte años vista, en 2045, el año de la llegada de la Singularidad, una superinteligencia que superará a toda la inteligencia colectiva de la humanidad. IAN es un robot dotado de IA general, es el asistente que le han recomendado al director interpretado por Nancho Novo, para generar una trama original. Grojo plantea interesantísimas preguntas sobre la evolución humana pero además se pregunta si el homo sapiens está preparado para lo que viene y concluye que no, no mientras no evolucionemos. El director, y la humanidad, disponen de un botón de apagado de la IA, de IAN por si la cosa se complica o les supera.

Profesiones con futuro

Para finalizar, en la última sesión “¿Cómo nos preparamos para lo que viene?”, Elena Ibáñez, fundadora de Singularity Experts, la plataforma de orientación vocacional más premiada del sector de la educación tuvo un discurso motivador y optimista.

Dijo que la inteligencia artificial lo que hace es sustituir tareas, no sustituir empleos. Puso el ejemplo de los abogados: “aquellos que a su conocimiento y capacidades unan el manejo de la inteligencia artificial, serán más empleables, más productivos, perfiles más necesarios. El miedo hay que tenerlo a nuestra falta de competencia, no a la inteligencia artificial”.

Reitera, tanto en la conferencia como en su último libro, que lo bueno es que por fin se habla de esto, de la inteligencia artificial y lo que trae de oportunidad laboral, que “por fin se habla de las profesiones con futuro”.

Momento del lingüista computacional

Normalmente en las escuelas e incluso en la universidad no se sabe ni se informa bien de las salidas, de esas profesiones con futuro demandadas por las empresas, por ejemplo, lingüista computacional que es muy requerido.

Necesitas un lingüista que se adentre en el lenguaje formal de la máquina, para sacar todo el jugo, alguien que sirva de puente o maneje un barco entre dos orillas, la humanista del lenguaje y la de la ingeniería de la IA, como bien ejemplifica Carmen Torrijos, de Prodigioso Volcán.