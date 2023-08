Los científicos están estudiando los últimos 150 millones de años de la historia geológica de la Tierra mediante el análisis de la química de bolsas microscópicas de agua, conservadas en cristales de sal marina. Gracias a estos datos, los investigadores pudieron reconstruir la historia del movimiento tectónico en el fondo marino. Además, el hallazgo también aporta una ventana a las condiciones atmosféricas de la Tierra a lo largo del tiempo.

Una investigación realizada por los científicos Mebrahtu Weldeghebriel, de la Universidad de Princeton, y Tim Lowenstein, de la Universidad de Binghamton, ambas en Estados Unidos, ha utilizado minúsculas “bolsas” de agua de mar preservadas en cristales de sal para descubrir rastros de un mundo antiguo: el trabajo vincula los cambios químicos en el agua de mar con la actividad volcánica y el clima, a lo largo de los últimos 150 millones de años de la historia de nuestro planeta.

La historia del mar en pequeñas bolsas de agua atrapadas en sal

El nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Science Advances, se basa en el análisis de la sal marina (halita) formada en distintos momentos de la historia de la Tierra, en concreto durante los últimos 150 millones de años y en cuencas sedimentarias ubicadas en Estados Unidos, Europa, Asia y África. En las muestras de sal estudiadas, los científicos identificaron pequeñas “bolsas”, que contenían un poco de agua de mar antigua.

Para acceder a estas bolsas microscópicas, los investigadores emplearon un láser para perforar los cristales de sal y posteriormente un espectrómetro de masas, analizando de esta forma los diferentes oligoelementos presentes. En este caso, se enfocaron en la concentración de litio, un elemento que sufrió una disminución de siete veces durante los últimos 150 millones de años, en paralelo a un aumento en la proporción de magnesio y calcio.

¿A qué se debió este cambio a largo plazo en la composición del agua de mar? Los investigadores a cargo del nuevo estudio sostienen que la disminución de la concentración de litio en el agua de mar se asocia principalmente con la reducción de la producción de la corteza oceánica y la disminución de la actividad hidrotermal en el fondo marino. Según los expertos, ambos factores están influenciados por los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra.

Un sistema interconectado e interdependiente

De acuerdo a esta visión, la desaceleración en la actividad de las placas tectónicas en los últimos 150 millones de años derivó en que se agregara menos litio al océano y se liberaran cantidades reducidas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto habría permitido que se produjera el enfriamiento global y se desencadenara la última edad de hielo: por el contrario, hace 150 millones de años nuestro planeta era un lugar muy diferente, mucho más cálido y con mayores proporciones de dióxido de carbono en la atmósfera y de litio en el mar.

“Existe un vínculo estrecho entre la química oceánica y la química atmosférica. Cualquier cambio que ocurra en el océano también refleja lo que está sucediendo en la atmósfera. Como los océanos y la atmósfera están conectados entre sí, la forma en que ambos cambian está íntimamente relacionada”, indicaron Weldeghebriel y Lowenstein en una nota de prensa.

En consecuencia, la investigación de los científicos estadounidenses constituye un avance significativo en la comprensión de la química de los antiguos océanos de la Tierra, arrojando luz sobre cómo el movimiento de las placas tectónicas ha influido en la composición de la hidrosfera y la atmósfera de nuestro planeta. Vale recordar que estos cambios químicos también afectan a la biología, como en el caso de numerosas criaturas marinas que utilizan carbonato de calcio para construir sus caparazones.

Referencia

Seafloor hydrothermal systems control long-term changes in seawater [Li+]: Evidence from fluid inclusions. Mebrahtu Weldeghebriel and Tim Lowenstein. Science Advances (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adf1605