Los virus potencialmente peligrosos encerrados en el permafrost pueden despertar cuando el suelo se descongele como resultado de grandes variaciones de temperatura, provocadas por el cambio climático: los científicos simularon virus antiguos para ver qué impacto tendrían en el ambiente. Si bien la mayoría tuvo pocas consecuencias, el 1% fue capaz de matar a sus anfitriones y alterar los ecosistemas.

Un nuevo estudio global liderado por el Dr. Giovanni Strona, del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea, y el Profesor Corey J. A. Bradshaw, de la Universidad de Flinders, en Australia, ha calculado los riesgos ecológicos que plantea la liberación de los impredecibles microbios antiguos, atrapados durante milenios en el hielo.

Según una nota de prensa, la investigación publicada recientemente en la revista PLOS Computational Biology se basó en experimentos simulados en los que patógenos “digitales” del pasado invaden comunidades de huéspedes similares a bacterias. Los científicos compararon los efectos de los patógenos invasores sobre la diversidad de bacterias huésped, con aquellos en comunidades donde no ocurrieron invasiones.

Algo más que ciencia ficción

La idea de que los patógenos antiguos atrapados en el hielo o escondidos en laboratorios remotos podrían liberarse, generalmente con consecuencias catastróficas para los seres humanos, ha sido una fructífera fuente de inspiración para generaciones de novelistas y guionistas de ciencia ficción. Sin embargo, las actuales tasas sin precedentes de derretimiento de los glaciares y el permafrost están brindando a muchos tipos de microorganismos inactivos en el hielo oportunidades concretas para resurgir, lo que plantea preguntas sobre un potencial peligro real.

Se denomina permafrost a la capa de suelo permanentemente congelado, aunque no necesariamente cubierto siempre de hielo o nieve, que predomina en las regiones muy frías o periglaciares de la Tierra. Bajo esas capas congeladas, algunos microorganismos pueden haber sobrevivido durante milenios, permaneciendo en un estado latente que podría reactivarse por efecto del descongelamiento.

Los investigadores descubrieron en sus simulaciones que los antiguos patógenos invasores a menudo podían sobrevivir y evolucionar en el mundo moderno: alrededor del 3% se volvió dominante en su nuevo entorno, lo que significa que preservan su capacidad para extenderse rápidamente.

Virus antiguos encerrados en el hielo podrían “reactivarse” de un momento a otro por los efectos del cambio climático. Crédito: Flinders University / YouTube.

Posibles impulsores de daño ecológico

Quizás lo más preocupante es que alrededor del 1% de esos invasores presentaron resultados impredecibles: algunos provocaron la extinción de hasta un tercio de las especies hospedantes. Los riesgos que plantea este 1% de los patógenos liberados podría estimarse como insignificante, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de microbios antiguos que se liberan regularmente en las comunidades modernas, los científicos creen que estos brotes podrían representan un peligro sustancial.

“El debate científico sobre el tema ha estado dominado por la especulación, debido a los desafíos en la recopilación de datos o el diseño de experimentos para elaborar y probar hipótesis. Por primera vez, proporcionamos un análisis extenso del riesgo que estos patógenos que viajan en el tiempo representan para las comunidades ecológicas modernas a través de simulaciones informáticas avanzadas”, indicó en el comunicado el Dr. Giovanni Strona, autor principal del nuevo estudio.

Los científicos revelaron que los patógenos invasores lograban sobrevivir, evolucionar y, en algunos casos, volverse excepcionalmente persistentes y dominantes en la comunidad, causando pérdidas sustanciales o cambios en la cantidad de especies vivas. Por lo tanto, “los hallazgos sugieren que estas amenazas, hasta ahora limitadas a la ciencia ficción, podrían en realidad representar un riesgo grave como poderosos impulsores del daño ecológico”, concluyó Strona.

Referencia

Time-travelling pathogens and their risk to ecological communities. Giovanni Strona, Corey J. A. Bradshaw et al. PLoS Computational Biology (2023). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011268