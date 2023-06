Los científicos han descubierto que los animales envejecen más rápido cuando no tienen suficiente cantidad del aminoácido taurina en su cuerpo: además, revelaron que los suplementos orales de taurina pueden retrasar el envejecimiento e incrementar una vida saludable a largo plazo. Por ejemplo, comprobaron que aumentan la longevidad en ratones de mediana edad hasta en un 12 %. Se esperan nuevos resultados para verificar su impacto en el ser humano.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, descubrió que la deficiencia de taurina, un nutriente producido en el cuerpo y que se encuentra en muchos alimentos, es un factor que impulsa el envejecimiento en los animales. De acuerdo al nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Science, los suplementos de taurina pueden ralentizar el proceso de envejecimiento en gusanos, ratones y monos.

Un elixir de vida

“Nuestra investigación sugiere que la taurina podría ser un elixir de vida: este aminoácido podría ayudarnos a disfrutar una vida más larga y saludable”, indicó en una nota de prensa el científico Vijay Yadav, líder del grupo de investigadores. Vale recordar que los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas: ambos constituyen los pilares fundamentales de la vida y permiten formar, potenciar y reparar estructuras que necesitamos para vivir.

Según un artículo publicado en la revista Nature, los científicos demostraron que los niveles del aminoácido natural, que se ha relacionado con otros aspectos de la salud, disminuyen a medida que los animales envejecen. Si se compensa esta pérdida con un suplemento de taurina, esto podría retrasar el desarrollo de problemas de salud relacionados con la edad. Por ejemplo, en los experimentos realizados la taurina propició un aumentan de la longevidad en ratones de mediana edad que alcanzó un 12 %.

En una investigación previa, Yadav y sus colegas identificaron el papel crucial de la taurina en la formación de los huesos. Casi al mismo tiempo, otros estudios revelaron que los niveles de taurina tienen una influencia directa en la función inmunológica, la obesidad y los procesos claves del sistema nervioso. “Pensamos que si la taurina regula todos estos procesos que disminuyen con la edad, tal vez los niveles de taurina en el torrente sanguíneo afecten la salud general y la esperanza de vida”, agregó Yadav en el comunicado citado previamente.

Video: la taurina ha demostrado efectos positivos en animales para incrementar la longevidad y la calidad de vida. Créditos: Columbia University Irving Medical Center / YouTube.

Resultados concretos

Como aclararon los científicos, la concentración sanguínea de taurina disminuye con la edad en ratones, monos y humanos. Para investigar si esta reducción contribuye al envejecimiento, los investigadores alimentaron por vía oral con taurina a machos y hembras de ratones hasta el final de la vida. Los roedores de ambos sexos que recibieron taurina sobrevivieron más tiempo, con respecto a otros ratones que no habían consumido el suplemento. La esperanza de vida a los 28 meses de los ratones tratados con taurina aumentó entre un 18 y un 25 %, además del incremento en la longevidad mencionado anteriormente.

Pero como una terapia antienvejecimiento significativa no solo debería mejorar la duración de la vida sino también optimizar la salud y extender el período de una vida saludable, los científicos analizaron la salud de los ratones de mediana edad alimentados con taurina y encontraron un mejor funcionamiento de los huesos, músculos, páncreas, cerebro, niveles adecuados de grasa, intestino y sistema inmunológico, lo que indica un aumento general en la salud. Además, observaron efectos similares en monos, gusanos y levaduras.

Aunque aún deben realizarse nuevos estudios para verificar su impacto concreto en los seres humanos, los especialistas verificaron importantes cambios a nivel celular que son realmente promisorios. Específicamente, la taurina mejoró muchas funciones que generalmente declinan con la edad.

En principio, redujo la cantidad de "células zombis", que son células viejas que deberían morir pero en su lugar persisten y liberan sustancias nocivas para el organismo. También aumentó la cantidad de las células madre presentes en algunos tejidos, que pueden colaborar en su recuperación después de una lesión. Por último, disminuyó el daño en el ADN y mejoró la capacidad de las células para detectar nutrientes.

Referencia

Taurine deficiency as a driver of aging. Vijay Yadav, Parminder Singh et al. Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/science.abn9257