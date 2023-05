Un equipo global de artistas y científicos ha creado un mensaje simulado de una inteligencia extraterrestre hacia la Tierra, que estará disponible para su decodificación abierta mañana 24 de mayo a las 21 de España. En una presentación revolucionaria de “teatro global”, la iniciativa tiene como objetivo explorar el proceso de decodificación e interpretación de un mensaje extraterrestre, al involucrar a la comunidad mundial en general, incluyendo a científicos, artistas, comunicadores, directivos y a cualquier persona interesada en el futuro de la humanidad.

El proyecto A Sign in Space es una colaboración internacional entre artistas, científicos y académicos creado y liderado por la artista interdisciplinaria Daniela de Paulis, que forma parte del Instituto SETI, dedicado a desarrollar un enfoque científico en torno a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La iniciativa contempla la difusión internacional de un mensaje simulado de una civilización extraterrestre, explorando cuáles serían las implicaciones sociales de un hecho similar, si en algún momento sucediera realmente.

Un mensaje desde el cosmos

En el marco de este proyecto, el 24 de mayo de 2023 a las 21 de España, el ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de la Agencia Espacial Europea (ESA), actualmente en órbita alrededor de Marte, transmitirá un mensaje codificado a la Tierra para simular la recepción de una señal de una inteligencia extraterrestre.

“A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado significado en fenómenos poderosos y transformadores. Recibir un mensaje de una civilización extraterrestre sería una experiencia profundamente revolucionaria para toda la humanidad. El proyecto A Sign in Space ofrece la oportunidad sin precedentes de ensayar y prepararse tangiblemente para este escenario a través de la colaboración global, fomentando una búsqueda abierta de significado en todas las culturas y disciplinas”, indicó en una nota de prensa la principal impulsora del proyecto, la artista Daniela de Paulis.

Vale destacar que tres observatorios de radioastronomía de relevancia mundial detectarán el mensaje codificado, que por supuesto aún no ha sido revelado para estimular el proceso de decodificación. Colaborarán el Allen Telescope Array (ATA) del Instituto SETI, el Telescopio Robert C. Byrd Green Bank (GBT), en el Observatorio Green Bank (GBO), y el observatorio de la Estación Radioastronómica de Medicina, administrado por el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica (INAF).

Video: un mensaje extraterrestre simulado pondrá a prueba a la humanidad en cuanto a su capacidad para trabajar en forma colaborativa en su decodificación. Créditos: A Sign in Space / YouTube.

Información para el futuro

Además, el Instituto SETI almacenará de forma segura los datos procesados en colaboración con Breakthrough Listen Open Data Archive y Filecoin, la red de almacenamiento descentralizado más grande del mundo. Este esfuerzo colaborativo asegurará la preservación y accesibilidad de los datos procesados, permitiendo su disponibilidad a largo plazo y la posibilidad de realizar futuros análisis y esfuerzos de decodificación.

Luego del envío del mensaje, se abrirá una etapa de aportes libres de especialistas y el público en general, que podrán concretarse desde este formulario en línea. Al mismo tiempo, en la web del proyecto se podrá acceder a más información sobre el mismo y se informará sobre futuras reuniones vía Zoom, con el propósito de compartir experiencias y comentarios desde distintos lugares del planeta.

Los académicos y los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP)

Por otra parte, un nuevo estudio publicado hoy en la revista científica Humanities and Social Sciences Communications informa los resultados de una encuesta realizada entre académicos y docentes estadounidenses, con el propósito de comprender su visión sobre el tema de los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, según las siglas en inglés), cuyas implicaciones están siendo estudiadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA.

Según indicaron los autores del estudio en una nota de prensa, casi un 20 % de los encuestados afirmó haber presenciado un fenómeno de este tipo y, lo que es más importante aún, la mayor parte de los docentes y académicos piensan que la evaluación científica de la información UAP y más investigación especializada sobre este tema es de gran importancia. Esto demuestra que la curiosidad ha superado al escepticismo o la indiferencia, de manera abrumadora e independientemente de la disciplina de cada participante.

Es clave recordar que la investigación científica en el campo de los fenómenos aéreos no identificados y en la búsqueda de inteligencia extraterrestre estuvo paralizada durante décadas por los prejuicios en torno a estos temas, que confinaron a esta especialidad a un injusto lugar dentro de las “pseudociencias”. Ahora, los nuevos descubrimientos parecen haber superado estas trabas, augurando un mayor desarrollo a futuro de este tipo de estudios, que podrían ayudarnos a resolver finalmente ese gran misterio ancestral: ¿estamos solos en el Universo?.

Referencia

Faculty perceptions of unidentified aerial phenomena. Marissa E. Yingling, Charlton W. Yingling and Bethany A. Bell. Humanities and Social Sciences Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1057/s41599-023-01746-3