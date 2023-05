Los médicos están adoptando la hipnosis como paso previo a determinadas cirugías para ayudar a reducir la ansiedad: en algunos casos, esto puede significar que se necesite una dosis más baja de sedantes o, incluso, que la operación se realice únicamente con anestesia local. En Reino Unido, un nuevo enfoque con grabaciones de autohipnosis está dando excelentes resultados, mientras que un reciente estudio en niños comprueba que la hipnosis mejora la experiencia personal durante la intervención y agiliza la recuperación.

La hipnosis se está utilizando en algunos hospitales del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y los Países Bajos, entre otros sitios, para disminuir la ansiedad de los pacientes antes de una operación o procedimiento médico y el estrés que generan los ambientes hospitalarios. Entre las distintas experiencias, destaca una iniciativa del Royal College of Anesthetists (RCoA) del Reino Unido, que ha aplicado autohipnosis guiada por audio a los pacientes con interesantes resultados, como así también las conclusiones de un estudio en niños de 7 a 16 años, publicado en la revista científica British Journal of Anaesthesia.

Grabaciones hipnóticas contra la ansiedad

La hipnosis implica un cambio en el estado de la conciencia y un aumento de la relajación, lo que permite una mejor atención y concentración. Para llegar a este estado mental se deben seguir una serie de instrucciones y sugestiones preliminares, que pueden ser generadas por un terapeura o ser autoinducidas, como en el caso de las grabaciones de audio. Al alcanzar el estado de hipnosis, la persona reduce el impacto de las situaciones que llevan al estrés y la ansiedad.

De acuerdo a un artículo publicado en New Scientist, el Royal College of Anesthetists (RCoA) del Reino Unido pidió a principios de abril de este año al personal de atención médica que le brindara a las personas grabaciones de autohipnosis, para escucharlas antes de un procedimiento médico. Además de escuchar grabaciones de hipnosis o la lectura de un guión por parte de un profesional de la salud, el personal también puede usar "sugerencias hipnóticas" o frases clave para ayudar a las personas a relajarse.

El nuevo enfoque también podría utilizarse antes de cirugías que requieren que las personas se duerman con anestesia general. "No es una alternativa a la anestesia, es un complemento para controlar la ansiedad preoperatoria", dijo Samantha Black, anestesista que ayudó a desarrollar las grabaciones del RCoA, en el artículo citado previamente. Aunque el enfoque con audio es novedoso, la hipnosis ya era aplicada con éxito en hospitales de Bélgica desde la década de 1990, según indica un artículo de 2011 publicado por el medio argentino Infobae.

Muy efectivo en niños

En tanto, otro nuevo ensayo analizó a niños de entre 7 y 16 años que se sometieron a un procedimiento en el que se empuja un catéter hacia el corazón, lo que requiere anestesia general. De acuerdo a un estudio científico liderado por Chrystelle Sola, aquellos niños que escucharon a una enfermera leer un guión de hipnosis en el período preoperatorio requirieron posteriormente una dosis más baja de sedantes.

Los investigadores concluyeron, luego de analizar más de 60 casos, que la calidad de la experiencia perioperatoria y la rápida recuperación avalan el uso de la hipnosis como una alternativa efectiva y segura a la anestesia general, en el caso de la cirugía superficial pediátrica. Según los investigadores, controlar el dolor en los niños fue esencial para optimizar la recuperación y los resultados, tanto para los niños como para sus padres.

Referencia

Hypnosis as an alternative to general anaesthesia for paediatric superficial surgery: a randomised controlled trial. Chrystelle Sola et al. British Journal of Anaesthesia (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.11.023