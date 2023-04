El cerebro humano gesta recuerdos falsos con suma rapidez, para adaptarse correctamente a expectativas previas. En un nuevo estudio, los investigadores descubrieron que la memoria a corto plazo no siempre es una representación precisa de aquello que acabamos de percibir. En cambio, la memoria está formada por lo que esperábamos ver, desde la formación del primer rastro de memoria: para hacer frente a estas expectativas, el cerebro "crea" recuerdos que no siempre coinciden con la realidad objetiva.

Un grupo de investigadores liderado por la Universidad de Amsterdam, en Países Bajos, concluyó en un reciente estudio, publicado en la revista PLoS ONE, que la memoria humana puede ser poco confiable después de solo unos segundos: según experimentos en los que participaron 534 personas, los recuerdos pueden moldearse y adaptarse a nuestras expectativas en un abrir y cerrar de ojos, sin que en muchas ocasiones se relacionen con vivencias o hechos reales.

Ilusiones perceptivas también a corto plazo

Sabemos que la percepción puede ser modificada de acuerdo a nuestras expectativas, y que esto puede conducir a ilusiones perceptivas. Sin embargo, mientras los científicos pensaban que los recuerdos a largo plazo pueden adaptarse a nuestras expectativas y generar recuerdos falsos, al mismo tiempo se creía que la memoria a corto plazo, para las percepciones formadas hace solo 1 ó 2 segundos, representaba siempre con precisión la percepción real.

Ahora, cuatro experimentos realizados en el marco del nuevo estudio muestran consistentemente que dentro de este fugaz período de tiempo los participantes pasan de informar de manera confiable lo percibido a comunicar erróneamente, pero con alta confianza, aquello que esperaban ver o sentir, evidenciando el surgimiento de ilusiones perceptivas o “recuerdos falsos” basados en expectativas previas, también en el corto plazo.

“Incluso en el plazo más corto, nuestra memoria podría no ser completamente confiable. Especialmente cuando tenemos fuertes expectativas sobre cómo debería ser el mundo, cuando nuestra memoria comienza a desvanecerse un poco, incluso después de un segundo y medio, dos segundos o tres segundos, comenzamos a ver las cosas según nuestras expectativas y dejamos de lado la objetividad”, indicó a The Guardian el Dr. Marte Otten, autor principal de la investigación.

Las expectativas influyen en todas las etapas de la memoria

En la serie de experimentos, los investigadores mostraron a 534 personas letras del alfabeto occidental, en orientaciones reales y erróneas. Luego de proyectar una diapositiva de interferencia con letras aleatorias diseñadas para codificar la memoria original, se pidió a todos los participantes que recordaran una letra objetivo de la primera proyección.

Según un artículo publicado en Science Alert, solo medio segundo después de ver la primera diapositiva, casi el 20 por ciento de las personas habían formado un recuerdo ilusorio de la letra objetivo: la tendencias aumentó al 30 por ciento después de 3 segundos. Esto demuestra que el cerebro humano altera los recuerdos de acuerdo con lo que espera ver, tanto en el corto como en el largo plazo: debido a que las personas incluidas en el estudio estaban tan familiarizadas con el alfabeto occidental, sus cerebros esperaban ver las letras en su orientación real, aunque en realidad no lo estuvieran.

En consecuencia, cuando las letras aparecían de forma errónea, era más probable que las personas recordaran la pseudoletra como una letra real, incluso después de que hubieran pasado solo milisegundos. De esta forma, los científicos destacaron que sus hallazgos respaldan una visión de procesamiento predictivo de la formación y mantenimiento de la memoria, en la que todas las etapas de la memoria se encuentran influenciadas por expectativas y condicionamientos previos.

Referencia

Seeing Ɔ, remembering C: Illusions in short-term memory. Marte Otten, Anil K. Seth and Yair Pinto. PLoS ONE (2023). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283257