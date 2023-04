Un nuevo estudio sugiere que la capa de hielo de Groenlandia, una extensión congelada de 1,7 millones de kilómetros cuadrados que es la segunda masa de hielo más grande del mundo después de la Antártida, está a un paso de alcanzar un punto de no retorno en cuanto a su derretimiento. Según los últimos modelos, la liberación de 1.000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera derretirá por completo la región sur de la capa de hielo, pero al alcanzar las 2.500 gigatoneladas prácticamente toda la capa de hielo desaparecerá de forma permanente.

Una investigación internacional centrada en las emisiones de carbono utilizó una serie de simulaciones para identificar dos puntos de inflexión para la capa de hielo de Groenlandia: al superarlos, ya no habrá vuelta atrás y la masa de hielo se perderá para siempre. Los científicos estiman que si la estructura se derrite por completo el nivel global del mar subiría unos 7 metros, aunque no están seguros de la rapidez con la que podría derretirse.

Umbrales críticos

De acuerdo a un artículo científico publicado recientemente en Geophysical Research Letters, la liberación de 1.000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera provocará el derretimiento de la zona sur de la capa de hielo. En tanto, al llegar a unas 2.500 gigatoneladas de carbono se producirá la pérdida permanente de la totalidad de la capa de hielo. Hasta el momento, se estima que hemos emitido alrededor de 500 gigatoneladas (miles de millones de toneladas) de carbono, lo que indicaría que estamos a medio camino del primer punto de inflexión.

Sin embargo, los investigadores creen que este nivel de emisiones no brinda tranquilidad o demasiado tiempo para un cambio, más bien todo lo contrario. “El primer punto de inflexión no está lejos de las condiciones climáticas actuales, por lo que corremos el peligro de cruzarlo”, indicó en una nota de prensa de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU) el científico Dennis Höning, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, en Alemania, quien dirigió el nuevo estudio.

Además, los investigadores indicaron que al superar el primer punto de no retorno, el impacto negativo se multiplicará más rápidamente y nos encontraremos más cerca de llegar a la pérdida total de la capa de hielo de Groenlandia, superando el segundo punto crítico. Vale recordar que mientras la masa de hielo se va derritiendo, la consiguiente disminución de su altura genera una mayor exposición a las corrientes de aire más cálidas, que incrementan aún más el derretimiento.

Según estudios previos, entre 2003 y 2016 la capa helada perdió alrededor de 255 gigatoneladas de hielo cada año. La mayor parte del derretimiento registrado hasta la fecha se ha producido en la parte sur de la estructura: diversos factores como la temperatura del aire y del agua, las corrientes oceánicas o las precipitaciones determinan la rapidez del derretimiento y el área donde se concentra. La capa de hielo de Groenlandia posee una extensión de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, siendo la segunda masa helada más importante para el planeta.

Tratando de reducir la incertidumbre

A pesar de estas variables de análisis, la complejidad que supone la interrelación entre todos los factores mencionados dificulta predecir con precisión cómo responderá la capa de hielo de Groenlandia a diferentes escenarios climáticos y de emisiones de carbono. Por ejemplo, investigaciones anteriores identificaron que un calentamiento global de entre 1 grado y 3 grados Celsius sería el umbral definitivo: al superarlo, la capa de hielo se derretirá de manera irreversible, más allá del tiempo que insuma su derretimiento completo.

El aporte clave del nuevo estudio es haber desarrollado y puesto a prueba un modelo completo de cómo la respuesta de la capa de hielo de Groenlandia al clima podría evolucionar con el tiempo. Para ello, los científicos analizaron por primera vez cada uno de los elementos que componen el sistema complejo de la Tierra, incluyendo todos los procesos cruciales de retroalimentación climática, junto con un esquema de comportamiento de la masa de hielo.

Luego de encontrar mediante simulaciones con temperaturas constantes los estados de equilibrio de la capa de hielo, o sea aquellos puntos donde la pérdida de hielo igualaba la ganancia, crearon un gran escenario simulado de 20.000 años de duración, con emisiones de carbono que oscilaban entre 0 y 4.000 gigatoneladas. Esta última herramienta les permitió encontrar los puntos críticos de no retorno, centrales en el esfuerzo por evaluar el estado real de la enorme estructura helada.

Referencia

Multistability and Transient Response of the Greenland Ice Sheet to Anthropogenic CO2 Emissions. Dennis Höning et al. Geophysical Research Letters (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2022GL101827