Una investigación que ha analizado nuestro vecindario cósmico estima que todavía quedan por descubrir más de 140 galaxias en el Grupo Local, que ya acoge a una cantidad considerable de galaxias en el seno de la Vía Láctea.

Usando las simulaciones cosmológicas más precisas y detalladas disponibles, un equipo internacional de astrónomos ha hecho una predicción emocionante que puede arrojar nueva luz sobre nuestra comprensión del universo: una gran población de galaxias débiles está oculta en nuestro vecindario cósmico espera ser descubierta.

El estudio se centra en las galaxias ultradifusas (UDG). Son galaxias tenues con masas de hasta mil millones de soles, aproximadamente una milésima parte de la masa de la Vía Láctea, que se extienden sobre un área comparable al tamaño de nuestro espacio galáctico. Esto los hace muy tenues y difíciles de observar y, como resultado, siguen siendo poco conocidos.

Las galaxias ultradifusas son candidatas atractivas para probar modelos cosmológicos y teorías de formación de galaxias en masas bajas. En el Grupo Local se han encontrado hasta la fecha un puñado de UDG, la mayoría de los cuales son satélites de la Vía Láctea y M31, y solo dos son galaxias aisladas.

Grupo local misterioso

Los investigadores creen que el Grupo Local, un pequeño cúmulo que actualmente contiene aproximadamente 60 galaxias conocidas, incluida el sistema de la Vía Láctea (con 13 galaxias satélites) y el sistema de Andrómeda (con 11 galaxias también satelitales), tiene las mejores perspectivas para nuevas galaxias en ambos sistemas.

Si bien hasta ahora solo se han encontrado dos galaxias ultradifusas en el Grupo Local, también conocido como vecindario cósmico, los científicos creen que comprender el número total de galaxias ultradifusas en el Grupo Local es crucial para nuestra comprensión del cosmos.

Entonces, ¿cuántos más acechan en nuestro patio trasero cósmico?

Más de 140 galaxias nuevas

Para averiguarlo, el equipo internacional examinó simulaciones de última generación de nuestro vecindario cósmico.

Nombradas en honor a la antigua diosa griega del hogar, las simulaciones HESTIA son las más precisas y detalladas de la Vía Láctea y su vecindad inmediata que existen.

Estas simulaciones predicen que puede haber hasta 12 galaxias ultradifusas esperando ser descubiertas en el Grupo Local.

Observación directa

Sobre la base de un análisis de las propiedades de las galaxias ultradifusas en las simulaciones de HESTIA, el equipo cree que varias de estas galaxias podrían observarse directamente utilizando los datos existentes de sondeos como el Sloan Digital Sky Survey.

El descubrimiento de estas nuevas galaxias podría tener implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de la formación y evolución de las galaxias.

Los modelos actuales sugieren que hasta la mitad de las galaxias de baja masa en el universo podrían extenderse y difundirse, y la mayoría de ellas serán inobservables con nuestras capacidades tecnológicas actuales.

Como el número de galaxias en el universo es una fuerte predicción de varios modelos cosmológicos, el tamaño de la población de galaxias ultradifusas en el Grupo Local podría usarse para descartar algunos de estos modelos.

