Un joven que murió hace 5.200 años fue enviado al más allá en un trineo tirado por bueyes, según se observa en una tumba encontrada en Polonia que contiene indicios de dos culturas antiguas, una de la Edad de Bronce y otra del Neolítico.

Los arqueólogos han descubierto en Polonia un lugar de enterramiento de la cultura de los vasos de embudo que data de mediados - segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo.

El lugar del entierro muestra a un joven que, aparentemente, fue enterrado en un trineo de madera tirado por dos grandes animales con cuernos, según informa un artículo publicado en la revista Antiquity.

Hace unos seis mil años, la cultura de los vasos de embudo comenzó a extenderse en Europa. Se trata de una cultura arqueológica del Neolítico llamada así por su cerámica, caracterizada por vasijas con cuello en forma de embudo.

El área de esta cultura incluía parte de los territorios de Europa Central y Oriental, así como las regiones del sur de Escandinavia.

La economía de los portadores de la cultura de los vasos de embudo se basaba en la agricultura y la ganadería, así como en la caza y la pesca. La cultura de los vasos de embudo también es conocida por la construcción de estructuras megalíticas para sus muertos.

Excavaciones de 2018

Kamil Adamczak de la Universidad Nicolaus Copernicus en Torun (Polonia), junto con otros colegas, han presentado los resultados de las excavaciones que tuvieron lugar en 2018 en el pueblo de Makovice, ubicado en la región polaca de Cuyavia y Pomerania.

Los arqueólogos lograron encontrar 440 fragmentos de cerámica, 1.473 fragmentos de huesos humanos, 365 huesos de animales y otras evidencias de vida que abarcan un largo período de tiempo desde finales del Neolítico hasta la Nueva Era (alrededor de 3650 a. C. - 1800 d. C.).

Los hallazgos más antiguos que datan de mediados del cuarto milenio antes de Cristo, según los científicos, pueden asociarse con los portadores de la cultura de los vasos de embudo.

Entre otras cosas, los arqueólogos encontraron siete entierros, así como varios pozos que podrían haber sido utilizados con fines rituales.

Tres tumbas

Tres tumbas merecen especial atención (numeradas 615, 642 y 643). Las partes superiores de estos pozos parecen haber contenido estructuras de madera similares a las descubiertas previamente en Hungría durante el estudio del cementerio de la cultura de Baden (entre el 3600 y el 2800 a. C.). El análisis de radiocarbono mostró que los entierros datan de entre 3510 y 3190 a.C.

En la tumba 614, los investigadores descubrieron los restos de dos hombres adultos enterrados en cuclillas sobre su lado derecho. La tumba No. 615 también contenía dos esqueletos, pero llegaron allí en momentos diferentes.

Primero, se sepultó a un hombre adulto en posición agachada, a quien posteriormente se le añadieron los restos de una mujer. Según los investigadores, este es el primer ejemplo de un entierro secundario encontrado en Polonia en sitios de cultura de los vasos de embudo.

Sin embargo, esta práctica es conocida también entre los portadores de la cultura de Baden, otra cultura arqueológica de la Edad del Bronce hallada en Europa central. El rito del entierro observado en Polonia indica que los lugareños fueron influenciados por la cultura de Baden.

Además, la posición agazapada de los muertos en la tumba también es característica de la cultura de Baden y no se encontró en Polonia en los monumentos exclusivos de la cultura de los vasos de embudo.

Joven con trineo

La evidencia más llamativa de la influencia de la cultura de Baden fue el entierro No. 643. Se trata de una gran fosa de 4,9 × 1,8 × 0,45 metros. Este pozo contenía los restos de un joven de 18 a 20 años, que fue enterrado sobre su lado derecho con las rodillas dobladas.

Junto al esqueleto humano, los arqueólogos encontraron los restos de dos grandes animales con cuernos, probablemente animales de tiro.

La tumba también contenía una vasija característica de la cultura de los vasos de embudo, una punta de hueso de dos puntas, dos artefactos de pedernal, así como fragmentos de platos y huesos de animales.

También había rastros de una plataforma de madera descompuesta en el pozo, cuyo tamaño era de 1,8 × 0,9 metros. Lo más probable es que estos sean los restos de un trineo, que fueron enjaezados por animales.

Según los científicos, este es el primer entierro conjunto de un humano y grandes animales con cuernos encontrados en el área de la cultura de vasos de embudo. Esto también es consistente con la influencia del rito funerario de Baden. El entierro de este joven se remonta a aproximadamente 3346-3104 a C.

Referencia

The TRB burial site at Markowice, Poland: preliminary insights and prospects for future work. Kamil Adamczak et al. Antiquity, 27 February 2023. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2023.19