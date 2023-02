Utilizando el observatorio astronómico más grande del continente europeo, situado en Almería, los astrónomos han descubierto un exoplaneta potencialmente habitable a solo 21 años luz de la Tierra. Es el sexto más cercano a nosotros de todos los exoplanetas potencialmente aptos para la vida.

Denominado Wolf 1069b, es un gemelo de la Tierra que orbita una enana roja inactiva en la zona habitable. Esto lo convierte en el sexto planeta rocoso habitable más cercano de nuestro vecindario.

Pertenece a un pequeño grupo de objetos, como Proxima Centauri b y Trappist-1 e, que también son candidatos para búsquedas de firmas biológicas en el futuro.

Aunque esas búsquedas están hoy más allá de las capacidades de la investigación astronómica, si Wolf 1069b tuviera una atmósfera podría ser lo suficientemente cálido para tener agua líquida y un océano en su lado diurno, según los investigadores.

Wolf 1069b orbita su estrella cada 15,6 días. La distancia entre ellos corresponde aproximadamente a una quinceava parte de la distancia entre la Tierra y nuestro Sol.

Potencialmente habitable

A pesar de la pequeña distancia a la que se encuentra de su estrella, Wolf 1069b solo recibe alrededor del 65 por ciento de la energía radiante que la Tierra recibe del Sol.

Esto permite que sea potencialmente habitable, plantea el equipo de científicos en un artículo publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

Esa rotación probablemente esté ligada a la órbita alrededor de la estrella central, consideran los investigadores.

Wolf 1069b siempre gira del mismo lado hacia su estrella central, por lo que, a nuestros efectos, se comporta como nuestra Luna: desde la Tierra siempre vemos el mismo lado.

Con atmósfera

Suponiendo que Wolf 1069b sea un planeta desnudo y rocoso, la temperatura media en el lado que mira a la estrella sería de -23 grados centígrados, calculan los investigadores.

Incluso es posible que, con esas condiciones, el planeta tenga una atmósfera. Bajo esta suposición, la temperatura allí podría haber subido a más de 13 grados, según una simulación informática. Por lo tanto, el agua permanecería líquida y podrían prevalecer condiciones favorables para la vida.

Su atmósfera, además, podría proteger al Wolf 1069b de la radiación electromagnética que destruiría biomoléculas concebibles. Incluso es posible que el planeta tenga un campo magnético que lo proteja de las partículas cargadas del viento estelar, estiman los investigadores.

5.000 exoplanetas conocidos

El primer exoplaneta fue descubierto hace unos 30 años. De los más de 5.000 planetas de este tipo identificados hasta el momento, solo alrededor de una docena tienen características similares a Wolf 1069b.

Según los investigadores, aún no es posible aclarar si las condiciones allí son realmente habitables. "Probablemente tendremos que esperar otros diez años para comprobarlo", explica la directora del equipo de investigación, Diana Kossakowski, del Instituto Max Planck de Astronomía, en un comunicado.

Actualmente se construye en Chile el llamado Extremely Large Telescope, que podría ser capaz de estudiar la composición de la atmósfera de los exoplanetas y de detectar signos de vida.

Descubierto desde España

Para el estudio actual, los investigadores habían apuntado a la estrella Wolf 1069 con el Observatorio de Calar Alto durante cuatro años.

El Observatorio de Calar Alto es el observatorio astronómico más grande del continente europeo. Está situado en Calar Alto, en la Sierra de Filabres, al norte de Almería. Desde 2019, su nombre oficial es Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA).

Como parte del proyecto Carmenes (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs), se desarrolló un instrumento específico para la búsqueda de mundos potencialmente habitables. El equipo de Carmenes, del que forma parte el Instituto Max Planck de Astronomía, está utilizando este aparato en el Observatorio de Calar Alto.

Este telescopio tiene dos espectrógrafos de alta resolución para luz visible e infrarroja cercana y ha sido determinante para el descubrimiento de Wolf 1069b.

Claros indicios

Al evaluar los 262 espectros de la estrella enana roja Wolf 1069 con esta tecnología, los astrónomos de este equipo, en el que figuran alemanes, españoles y de otras nacionalidades, observaron un cambio periódico en las líneas espectrales que se repetía cada 15,6 días.

Este cambio radial no puede explicarse por ningún proceso estelar, como la rotación o las erupciones, por lo que indica la presencia de un planeta.

El equipo determinó así que había un exoplaneta en torno a la Wolf 1069, al que por ese motivo denominaron Wolf 1069b y comprobaron que era un gemelo de nuestro hogar cósmico.

Pendiente de confirmación

Sin embargo, es difícil saber más por el momento sobre Wolf 1069b: debido a que no pasa directamente frente a su estrella desde nuestro punto de vista, no se pueden observar tránsitos.

Como resultado, también faltan espectros de luz, a partir de los cuales se podría, por ejemplo, leer la composición de su atmósfera, si es que tiene una.

La mayoría de los otros exoplanetas cercanos solo han sido detectados por sus efectos gravitacionales en sus estrellas, por lo que el Extremely Large Telescope que se construye en Chile puede tal vez determinar la composición de todos esos exoplanetas y sus eventuales condiciones para la vida.

Referencia

The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Wolf 1069 b: Earth-mass planet in the habitable zone of a nearby, very low-mass star. D. Kossakowski et al. A&A (2023). DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245322