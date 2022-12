El Telescopio Espacial Hubble ha capturado una sugerente imagen de una especie de puente intergaláctico que une a dos de las galaxias de la formación Arp 248, también conocida como Triplete de Wild, que se encuentra a unos 200 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. Se trata de una corriente alargada de estrellas y polvo interestelar que se conoce como cola de marea: se formó por la atracción gravitatoria mutua de las dos galaxias.

Nuevas observaciones del telescopio Hubble muestran como nunca un extraño trío de galaxias conocido como Arp 248 o Triplete de Wild. En esa estructura, el telescopio operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) se concentró en un misterioso puente que une a dos de las galaxias del Triplete de Wild, a partir de un fenómeno conocido como cola de marea. Se trata de un extenso “tubo” de gas, polvo y estrellas formado a partir de la dinámica gravitatoria que afecta a las dos galaxias.

Un puente luminoso

Según un comunicado de la ESA, la foto deja ver con máximo nivel de detalle a las dos grandes galaxias espirales conectadas por el “puente” luminoso, que flanquean una tercera galaxia espiral más pequeña, ubicada por detrás y no relacionada en este caso. Esta zona del cosmos, conocida como el Triplete de Wild o Arp 248, se encuentra a unos 200 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo.

Ya se sabía que el Triplete de Wild es un grupo de tres galaxias espirales, que interactúan de distintas formas. Los astrónomos habían determinado que el triplete galácticos tiene puentes de conexión luminosos, que probablemente se forman como resultado de interacciones de mareas gravitatorias entre las galaxias implicadas. Sin embargo, en esta imagen han logrado apreciar el fenómeno con una precisión inusitada.

Las fuerzas de marea como las apreciadas en el Triplete de Wild pueden expulsar una cantidad significativa de gas de una galaxia hacia la cola. Dentro de las galaxias que tienen colas de marea, aproximadamente el 10% de la formación estelar se produce en la misma cola, que se muestra como un puente o estructura alargada. En general, los astrónomos sostienen que alrededor del 1% de toda la formación estelar en el Universo conocido tiene lugar dentro de colas de marea, como la observada por el telescopio Hubble en el Triplete de Wild.

Video: el recorrido del Hubble por el área de Arp 248, a 200 millones de años luz de nosotros. Créditos: ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA, J. Dalcanton. Música: Stellardrone - Billions and Billions.

Revelando estructuras únicas

El triplete lleva el nombre del astrónomo Paul Wild, fallecido en 2008, quien estudió el trío de galaxias a principios de la década de 1950 y concretó el descubrimiento en 1953. Ahora, las nuevas observaciones del Hubble forman parte de un proyecto que profundiza en dos galerías de galaxias tan extrañas como espectaculares, compiladas por los astrónomos Halton Arp y Barry Madore. Ambas colecciones de galaxias incluyen estructuras en interacción como Arp 248, galaxias espirales de uno o tres brazos, galaxias con formas similares a conchas y una amplia variedad de peculiares objetos cósmicos.

En la actualidad, Hubble se está abriendo camino a través de las galaxias incluidas en los catálogos mencionados, denominados “A Catalogue Of Southern Peculiar Galaxies And Associations” y “Atlas of Peculiar Galaxies”. La foto fue obtenida con la cámara avanzada del Hubble, que busca candidatos potenciales para futuras observaciones de seguimiento. Las mismas se realizarán con instrumentos más sofisticados, como el Telescopio Espacial James Webb y el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en Chile.

Vale recordar que el Telescopio Espacial Hubble fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en el marco de la misión STS-31, como un proyecto conjunto de la NASA y la ESA. Hubble orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor de la Tierra y a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital aproximado de entre 96 y 97 minutos. Luego de más de 30 años de operación, sigue entregando imágenes e información que nos permiten descubrir aspectos y detalles desconocidos del cosmos.