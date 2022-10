Usando el radiotelescopio esférico de apertura de quinientos metros (FAST), un equipo internacional de astrónomos ha descubierto en la constelación de Pegaso, a 10.000 años luz de la Tierra, la nube atómica más grande encontrada hasta ahora en el universo: mide 2 millones de años luz, unas 20 veces más que la Vía Láctea. Podría arrojar nueva luz sobre el origen del universo y las galaxias.

El Radiotelescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros (FAST, siglas en inglés), ubicado en la provincia suroriental china de Guizhou, descubrió una nube atómica 20 veces más grande que la Vía Láctea.

El hallazgo, realizado por un equipo internacional dirigido por astrónomos chinos y publicado por la revista científica Nature, podría ayudar a los investigadores a comprender mejor los orígenes de las galaxias.

La nube, formada esencialmente de átomos de hidrógeno, mide unos 2 millones de años luz de diámetro y es la más grande jamás avistada hasta la fecha.

Grupo de galaxias

El descubrimiento fue posible al situar el FAST apuntando en dirección a un grupo de galaxias conocido como el Quinteto de Stephan, de actualidad en los últimos meses al ser protagonista de una de las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb, recientemente puesto en funcionamiento.

"Desde su descubrimiento hace 145 años, el Quinteto de Stephan ha sido ampliamente estudiado por varios telescopios terrestres y espaciales", afirmó Xu Cong, el autor principal de la publicación, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

El equipo de científicos liderado por Xu, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, quería utilizar la sensibilidad del FAST para comprender mejor cómo interactuaban las galaxias entre sí cuando se juntaron por primera vez como grupo.

Firma única

Para ello, buscaron átomos de hidrógeno en el área alrededor del Quinteto de Stephan, ya que estas partículas emiten una "firma" única que puede revelar información sobre eventos que sucedieron hace mucho tiempo.

“Fue una tarea desafiante debido a las débiles señales de los átomos y la gran área observada, pero el receptor bien sintonizado y el plato gigante de FAST, que tiene el tamaño de 30 campos de fútbol, lo hicieron posible”, afirmó Xu.

Los investigadores se sorprendieron al ver una estructura gaseosa gigantesca emerger de los datos, ubicándose a su vez inusualmente lejos del centro del quinteto de galaxias donde se suelen acumular los átomos de hidrógeno para eventualmente acabar formando estrellas.

Los expertos señalan que sus observaciones sugieren la necesidad de repensar las propiedades y el comportamiento del hidrógeno en el espacio.

Puede haber más

El último descubrimiento de FAST revela la existencia de estructuras de gas atómico de baja densidad y gran escala en el espacio exterior lejos del centro del cúmulo, informa a su vez la Academia de Ciencias de China.

La formación de estas estructuras de gas probablemente esté relacionada con la historia de las interacciones intergalácticas en la formación temprana del "Quinteto de Stephen", que existe desde hace unos mil millones de años.

El descubrimiento desafía el estudio de la evolución de las galaxias y su gas en el universo, porque las teorías existentes luchan por explicar por qué estos delgados gases atómicos no han sido ionizados por la radiación ultravioleta de fondo en el espacio durante tanto tiempo. La observación FAST sugiere que puede haber más estructuras de gas atómico de baja densidad a gran escala en el universo.

Referencia

A 0.6 Mpc H I structure associated with Stephan’s Quintet. C. K. Xu et al. Nature volume 610, pages 461–466 (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-022-05206-x