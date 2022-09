Las intervenciones quirúrgicas son mucho más antiguas de lo que se suponía anteriormente: el esqueleto de un niño de 31.000 años de antigüedad, descubierto en la isla de Borneo, muestra signos claros de amputación de su pie izquierdo. Vivió años después de la operación, pero se desconoce si usó muletas prehistóricas.

Un niño que vivió en la isla indonesia de Borneo hace unos 31.000 años se sometió a la operación quirúrgica más antigua conocida, la amputación de la parte inferior de la pierna izquierda, según una investigación desarrollada en la Universidad Griffith en Southport, Australia, dirigida por el arqueólogo Tim Maloney.

Uno o más cazadores-recolectores que realizaron la operación poseían un conocimiento detallado de la anatomía humana y una habilidad técnica considerable, lo que permitía al joven evitar la pérdida de sangre y la posible infección, señala esta investigación.

El hueso del que se amputó la parte inferior de la pierna indica que el joven sobrevivió durante al menos seis a nueve años después de la cirugía, antes de morir a los 19 o 20 años, informan los investigadores en la revista Nature.

Dado que no hay evidencia de aplastamiento por un accidente o mordedura de un animal en el sitio de la amputación, los investigadores sospechan que un problema médico no identificado llevó a la cirugía.

¿Caso aislado?

El equipo de Maloney excavó los restos de este individuo en 2020 de una tumba dentro de una gran cueva de tres cámaras. La datación por radiocarbono de trozos de madera quemados, justo debajo de la tumba, junto con otra técnica de datación en un diente de la mandíbula inferior del joven, permitió a los investigadores estimar cuándo se llevó a cabo la cirugía.

El equipo notó que al individuo le faltaba el pie izquierdo. Una mirada más cercana a la tibia y el peroné reveló crecimientos óseos reveladores que mostraban que los huesos se estaban curando, con fuertes similitudes clínicas con los huesos que habían sido amputados quirúrgicamente.

Todavía no está claro si la operación fue un caso aislado, o si la cultura de esa época tenía habilidades excepcionales. Asimismo, se desconoce si el amputado usó muletas prehistóricas después del procedimiento.

Antecedentes

Hasta ahora, la amputación más antigua conocida era la de un agricultor de Francia, cuyo antebrazo izquierdo fue extirpado quirúrgicamente hace casi 7.000 años. En el norte de África, las cirugías para crear aberturas en el cráneo pueden haber ocurrido hace 13.000 años, según otras investigaciones.

El descubrimiento de Borneo tiene implicaciones importantes. En primer lugar, muestra que esta sociedad de cazadores-recolectores poseía un conocimiento detallado de la estructura de las extremidades, los músculos y los vasos sanguíneos.

También implica que estos pueblos prehistóricos usaron seguramente agentes antisépticos y antimicrobianos para controlar posibles infecciones, y que lo hicieron con gran éxito.

Cirugía prematura

Anteriormente, se suponía que los humanos debían haber formado parte de sociedades agrícolas antes de que pudieran explorar el peligroso campo de la cirugía avanzada, pero esta nueva evidencia desafía esa suposición. También vale la pena considerar que la medicina occidental solo se enfrentó por completo a los antisépticos y la cirugía compleja en el siglo XIX.

La región de Borneo en la que se produjeron los hechos es conocida por sus exhibiciones excepcionalmente tempranas (y hermosas) de arte rupestre prehistórico.

Lo que demuestra el nuevo hallazgo es que los humanos ya tenían la capacidad de amputar con éxito extremidades enfermas o dañadas mucho antes de que comenzáramos a cultivar y vivir en asentamientos permanentes, destacan los investigadores.

Referencia

Surgical amputation of a limb 31,000 years ago in Borneo. Tim Ryan Maloney et al. Nature (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-022-05160-8