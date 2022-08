Las arañas saltadoras tienen espasmos parecidos al REM cuando duermen, lo que sugiere que sueñan de la misma forma que otros animales más complejos e incluso como los humanos, aunque no podemos saber, de momento, si también perciben imágenes oníricas.

Una investigación desarrollada en el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal ha descubierto que una especie de araña saltadora no solo duerme, sino que probablemente también experimenta sueños.

La investigadora Daniela C. Rößler observó que estas arañas se movían de la misma forma que los gatos y perros cuando están dormidos y experimentaban unas pequeñas fases REM.

El sueño de movimientos oculares rápidos (REM) es un estado de parálisis muscular parcial o casi total que se desarrolla mientras dormimos, al mismo tiempo que el cerebro permanece activo, en un estado similar al de la vigilia. En los humanos, ese estado se relaciona con los sueños que experimentamos cotidianamente.

Es un estado que se ha observado también en muchos mamíferos y aves, e incluso en algunas especies de reptiles y en el pez cebra, destaca Scientific American (SA).

Observaciones curiosas

También se piensa que pulpos y sepias tienen una fase REM que implica movimientos oculares y contracciones de los tentáculos, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia de sueño REM en invertebrados, incluidos insectos y arácnidos.

Yo mismo he observado a unas avispas que vienen a dormir en verano a un escondite que se forma en la cerradura de mi cancela, a las que sorprendo dormidas con frecuencia, boca arriba y estirando sus extremidades tal como hacemos nosotros en la cama. Esta observación no tiene ningún rigor científico, pero no deja de ser curiosa. Parece que están soñando.

Esto es lo que viene a sugerir la nueva investigación, tal como explica Rößler a IFLS: la especie de araña Evarcha arcuata primero se deja caer e incluso toma un pequeño refrigerio. A continuación, cae en un sopor en el que se producen algunos espasmos, bien del abdomen o de las patas, hasta que queda como acurrucada y profundamente dormida.

La anatomía ocular de estas arañas le permitió profundizar en este estado. Aunque la mayoría de las arañas no pueden mover los ojos, las saltadoras tienen largos tubos que se mueven detrás de sus ojos principales. Y como en los primeros días de vida su exoesqueleto es transparente, esos tubos oculares pueden ser observados.

Rößler pudo observar a 34 crías de arañas saltadoras dormidas y descubrió que sus espasmos coincidían con movimientos del tubo ocular, algo que solo ocurría en determinadas fases del sueño.

Esta constatación sugiere que las arañas saltadoras pueden experimentar en algunos momentos de su sueño un estado REM de movimientos oculares similar al de animales más complejos, incluidos los humanos.

Más investigación

Pero no es una conclusión definitiva, sino una sorpresa que requiere más investigación. Por un lado, para comprobar que ese sopor observado se corresponde con un estado real de sueño. Por otro lado, para verificar que sus cerebros están activos de alguna forma durante el sueño, algo que no es sencillo porque el cerebro de estas arañas es tan pequeño como una semilla de amapola.

También deberíamos encontrar la forma de averiguar si la actividad cerebral que alcancemos a registrar en estas arañas es comparable a la que en los humanos nos permiten tener imágenes oníricas mientras dormimos, algo que ni siquiera conocemos bien cómo ocurre en nuestros complejos cerebros.

Las consecuencias de estas futuras investigaciones pueden no solo arrojar más información sobre lo que ocurre en nuestros cerebros mientras dormimos, sino también plantear que las arañas podrían tener también una especie de Yo mínimo, similar al que tenemos nosotros.

Rößler, citada por SA, considera que la fase REM es tan universal en todo el reino animal como lo es el sueño, solo que hasta ahora no la hemos buscado.

Referencia

Regularly occurring bouts of retinal movements suggest an REM sleep–like state in jumping spiders. Daniela C. Rößler et al. PNAS, August 8, 2022; 119 (33) e2204754119. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2204754119