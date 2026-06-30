El TSJ permite seguir en la Armada a un marinero declarado "no apto" por consumo de testosterona

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha estimado el recurso presentado por un marinero profesional contra la decisión de la Armada de no renovar su compromiso temporal tras ser declarado "no apto" en el reconocimiento psicofísico previo. La sentencia anula la resolución administrativa y reconoce su derecho a continuar prestando servicio en las Fuerzas Armadas.

La decisión de la Jefatura de Personal de la Armada se basó en la calificación de "no apto" emitida durante el reconocimiento previo a la renovación del compromiso. Esa valoración estaba vinculada a un informe psicológico en el que se hacía referencia al reconocimiento por parte del militar de consumir habitualmente enantato de testosterona, una sustancia sobre la que se advertía de posibles alteraciones del comportamiento y del estado emocional.

Falta de motivación

La Sala considera, sin embargo, que la Administración no justificó de forma suficiente una decisión con consecuencias tan relevantes para la carrera profesional del recurrente.

Los magistrados destacan que el informe psicológico que aparentemente sustentaba la declaración de no aptitud ni siquiera figura incorporado al expediente administrativo. Tampoco existe un informe específico que analice cómo el supuesto consumo de testosterona afectaba realmente a las capacidades del militar o le impedía desempeñar sus funciones.

La sentencia recuerda que este tipo de resoluciones deben contener una motivación suficiente, exponiendo las razones médicas o psicológicas que justifican la exclusión del interesado.

No basta con riesgos hipotéticos

El tribunal reconoce el margen técnico del que dispone la Administración para valorar la aptitud psicofísica del personal militar, pero advierte de que esa discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad y está sometida al control de los tribunales.

En este caso, la Sala concluye que no quedó acreditada ninguna consecuencia real derivada del consumo de testosterona. No constan pruebas específicas para detectar la sustancia, informes que reflejen alteraciones en el comportamiento ni elementos objetivos que permitan concluir que el marinero presentaba una limitación incompatible con el servicio.

Frente a ello, el expediente reflejaba una trayectoria profesional favorable. El militar no tenía sanciones disciplinarias, había superado las pruebas físicas exigidas y sus evaluaciones periódicas eran positivas.

Aplicación del principio de proporcionalidad

La resolución también recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de exclusión por motivos médicos. Según esta jurisprudencia, no basta con invocar riesgos potenciales, sino que debe acreditarse de forma individualizada que la situación concreta del afectado le impide desempeñar las funciones propias de su puesto.

Por todo ello, el TSJ estima el recurso, anula la resolución de la Armada y reconoce el derecho del marinero a renovar su compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, con todos los efectos derivados de esa decisión.

Noticias relacionadas

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.