La mujer del principal acusado del crimen del Calvario asegura que durmió con él en un hotel de Cartagena

La mujer del principal acusado por la muerte de un hombre en Cartagena en octubre de 2015 ha dicho que pasó la madrugada del día de los hechos en un hotel de la ciudad junto a su marido, según el testimonio prestado en la segunda sesión del juicio por el crimen del Calvario, que se celebra en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con jurado popular.

Seis impactos de bala

El proceso aborda el fallecimiento de un varón tras recibir seis impactos de bala. El suceso, según las acusaciones, tuvo lugar en las inmediaciones del paraje del Calvario, un entorno próximo al barrio de Lo Campano donde los investigadores policiales localizaron el cadáver un día después de los hechos, lo que desató una serie de rumores y tensiones entre los residentes.

La testigo ha relatado ante el tribunal que la tarde del 13 de octubre de 2015 se encontraba con su cónyuge y su hijo menor en una finca del barrio de Lo Campano, lugar al que acudió la víctima para mantener una conversación ordinaria con el procesado, ya que ambos eran amigos.

Un viaje a Alicante tras una discusión

Tras una discusión con su pareja, la mujer, según ha precisado esta en su declaración, abandonó el sitio a pie y realizó un viaje en automóvil hacia la provincia de Alicante junto a su primo. Durante el trayecto, el investigado le comunicó por teléfono que se trasladaba a esperar su regreso al domicilio de dicho primo.

Respecto a la situación matrimonial, la mujer ha declarado que su marido y ella "habitualmente discutíamos, éramos muy habituales (...) llevábamos mucho tiempo mal, lo que es el matrimonio". Una vez de vuelta del viaje, ya de madrugada, ambos acordaron pasar la noche en un hotel de un polígono industrial, donde procedieron a apagar sus teléfonos móviles, según su relato.

"Nos quedamos los dos en blanco"

Al encender el terminal por la mañana, la testigo recibió el aviso telefónico de su madre acerca del hallazgo del cuerpo de la víctima y de la existencia de amenazas vecinales. Al describir ese momento, la esposa del acusado ha señalado: "Nos quedamos los dos en blanco, nos mirábamos. No entendíamos nada".

En la misma jornada ha comparecido un conocido de los implicados que realizaba tareas de limpieza de palomas para el acusado.

Otros testigos en la finca de Lo Campano

Este testigo ha afirmado que permaneció en la finca de Lo Campano la tarde de los hechos hasta que el encausado le abonó su jornada, aproximadamente entre las 17.30 y las 18.00 horas, tras lo que se marchó en bicicleta a pescar al puerto de Cartagena durante toda la noche.

A preguntas de la Fiscalía sobre llamadas nocturnas desde el terminal del acusado, el compareciente ha sostenido que en aquella fecha carecía de teléfono móvil.

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El primo corrobora el viaje

Por último, el primo de la esposa del investigado ha corroborado el viaje a Alicante la tarde antes del crimen y ha manifestado que, a su retorno, encontró al acusado a la espera en el interior de su domicilio. El declarante ha expuesto que tuvo conocimiento del fallecimiento de la víctima a la mañana siguiente por los comentarios que circulaban en el barrio.