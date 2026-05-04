Una anciana de 92 años pide alejar a su nieto tras acusarlo de arruinarla, pero la Audiencia lo rechaza

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una anciana de 92 años contra el auto que desestimó su petición de que se dictara una orden de alejamiento de su nieto, tras asegurar que la había dejado en la ruina al apoderarse de sus ahorros.

En el recurso, suscrito también por varios familiares de la nonagenaria, entre ellos su hija y madre del denunciado, se denuncia que el nieto era un peligro porque, aprovechándose de que vivía con ella y la cuidaba, le había sacado dinero de sus cuentas desde 2018.

El juzgado de Instrucción de Murcia al que correspondió el caso justificó su decisión basándose en que la medida reclamada era desproporcionada al no existir una situación objetiva de riesgo dado el número de años que dura la situación y que no han existido amenazas ni violencia.

Además, el auto recurrido añade que no procede dictar una orden de alejamiento contra el nieto porque esa medida cautelar no se contempla para el delito de apropiación indebida, que es por el que se le investiga.

Las recurrentes expusieron en su apelación que existía un riesgo claro de que pudiera atentar no solo contra la abuela, sino también contra su propia madre, que ahora convive con aquella, tras conocer que lo han denunciado.

La Sala de la Audiencia desestima el recurso tras señalar que a lo largo de estos años no ha existido ningún acto de acometimiento, presión o amenaza para la víctima, según lo reconocen todos, por lo que no es previsible que esa situación vaya a cambiar.

El tribunal, que tiene como ponente al magistrado Álvaro Castaño-Penalva, expone que lo procedente sería acudir a la vía civil instando el nombramiento de un curador para la anciana.

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Y añade que parece lo más aconsejable debido a que su salud mental está notablemente deteriorada, hasta el punto de que cuando declaró en el proceso no fue capaz de acertar con su edad, confundió al nieto con su marido y dijo del juez que era su novio.