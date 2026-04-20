Sentencia del juzgado de primera instancia nº 4 de cieza de 31 de mayo de 2021

Que desestimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Penalva Salmerón en nombre y representación de doña FRANCISCA MARÍA PÉREZ CÁNOVAS contra el presidente del Consejo de Administración de la mercantil propietaria del Diario la Opinión de Murcia, S.A.U., debo absolver al demandado de las peticiones aducidas en su contra declarado en situación procesal de rebeldía, con imposición de costas a la parte demandante.

Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador Sr. Penalva Salmerón en nombre y representación de doña FRANCISCA MARÍA PÉREZ CÁNOVAS contra la mercantil LA OPINIÓN DE MURCIA, S.A.U. y contra doña ANA ROSA LUCAS HERNÁNDEZ (en calidad de periodista firmante de la publicación), ambas representadas por el Procurador Sr. Gálvez Jiménez, debo:

Declarar que ambas demandadas han cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora.

Condenar a ambas demandadas solidariamente a abonar a la actora la cantidad de VEINTEMIL EUROS (20.000 euros) en concepto de daño moral, más los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Condenar a la mercantil demandada a publicar el fallo de la presente resolución en la edición impresa y digital del Diario La Opinión de Murcia.

Sin expresa imposición de costas.

Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación que deberá ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la presente resolución, en este Juzgado para su conocimiento y fallo por la Audiencia provincial de Murcia.