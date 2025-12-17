Condenados por agredir a los dueños de un bazar asiático en Murcia tras negarse a venderles alcohol

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos hombres por agredir al matrimonio propietario de un bazar asiático situado en una pedanía del municipio de Murcia, después de que estos se negaran a venderles alcohol al filo de las once de la noche.

Según la sentencia, ambos acusados reconocieron los hechos y han sido condenados a dos años de prisión por un delito de lesiones, además de una multa de 180 euros cada uno por un delito leve de lesiones.

La resolución judicial establece también que los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las víctimas con 11.000 euros por las lesiones sufridas durante la agresión. La esposa resultó ser la más afectada, ya que perdió dos piezas dentales a consecuencia de los golpes.

No obstante, la Sala ha acordado suspender la ejecución de las penas de prisión, fijando un periodo de suspensión de dos años para uno de los condenados y de tres para el otro, siempre que no vuelvan a delinquir durante ese tiempo.

Los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando los acusados acudieron al establecimiento y, tras la negativa de los propietarios a venderles bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, reaccionaron de forma violenta y se abalanzaron contra el matrimonio.

Como consecuencia de la agresión, el esposo sufrió lesiones que precisaron siete días de curación, mientras que su mujer tardó 61 días en sanar, además de las secuelas permanentes.