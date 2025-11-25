Condenan a un cirujano y su clínica de Murcia por los malos resultados de una cirugía estética

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado los recursos presentados por una clínica y un cirujano contra la sentencia de un juzgado de Primera Instancia de esa ciudad que los condenó a indemnizar a una paciente por los malos resultados de una operación de cirugía estética.

La sentencia apelada señaló que la intervención, efectuada para corregir un trastorno del músculo pectoral, ocasionó complicaciones graves, como necrosis, extrusión y dehiscencia, y obligó a posteriores operaciones.

El juzgado reconoció el derecho de la demandante a ser indemnizada en las cantidades correspondientes –según el baremo de accidentes de tráfico- por dos días de hospitalización, 86 impeditivos y 120 no impeditivos.

Además, recogió que también debía ser resarcida por el perjuicio estético que sufre debido a la mala praxis de la operación y por la agravación del trastorno mental que padecía.

En sus recursos ante la Audiencia, que no han prosperado, los demandados alegaron, entre otras cuestiones, que los hechos estaban prescritos y que el juzgado había incurrido en error al valorar las pruebas.

La clínica alegó, además, que no era responsable de lo ocurrido, al haberse limitado a proporcionar los medios para la intervención, y que la supuesta mala praxis sería atribuible en exclusiva al cirujano.