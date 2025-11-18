Indemnización de más de 55.000 euros por un error de diagnóstico que confundió un infarto con dolor muscular

El hijo de un paciente de 60 años de edad que falleció apenas 24 horas después de que confundieran el infarto que sufría con un dolor muscular tiene derecho a ser indemnizado con 55.300 euros por el Servicio Murciano de Salud (SMS) por ese error de diagnóstico.

A esa conclusión se llega en el dictamen emitido a instancias de la Consejería de Salud por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que coincide con la valoración hecha por el instructor del expediente abierto en el SMS.

El hijo del enfermo expuso en su reclamación que el día anterior al fallecimiento, en agosto de 2022, este acudió al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Mazarrón al presentar un fuerte dolor en un hombro y en el pecho.

Tras realizarle un electrocardiograma le indicaron que se trataba de un dolor muscular, recomendándole un tratamiento con Nolotil durante cinco días, pero a las 24 horas falleció.

Señala el dictamen que el informe de la Inspección Médica incorporado a las actuaciones es tajante al señalar que la atención prestada en el SUAP no se ajustó a los protocolos, ya que se trataba de un paciente del que se sabía que sufría un riesgo cardiovascular.

Y añadió la Inspección Médica que "no se evaluó correctamente la sintomatología, ni se descartaron adecuadamente todas las causas de dolor".

El dictamen del CJRM afirma que está acreditada la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado por el hijo y el funcionamiento de los servicios sanitarios, que fue anormal.