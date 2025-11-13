El joven que mató a su novia y ocultó su cuerpo en un trastero de Totana pacta su condena: "Lo reconozco"

El crimen del trastero de Totana se saldó con un pacto. Después de la selección de los miembros del jurado popular (que no llegaron a desempeñar el papel para el cual fueron elegidos) y tras un receso, minutos antes de las doce y media del mediodía daba comienzo en el Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Murcia, el juicio contra Johan Styven P. O. Se trata del joven de 22 años que, cuando tenía 19, mató a cuchilladas a su exnovia, Claudia, y ocultó su cuerpo en un habitáculo del garaje porque ella no quería continuar con la relación sentimental que habían mantenido.

Ocurría en febrero de 2022 en el citado municipio del Guadalentín. La Fiscalía solicitaba inicialmente para el joven, en su escrito de conclusiones provisionales, un cuarto de siglo entre rejas. Sin embargo, el asunto se despachó con una conformidad en virtud de la cual el procesado admitió lo que hizo y el Ministerio Público, al igual que la acusación ejercida por la familia de Claudia, rebajaba su petición de pena. La cual se quedó en 22.

Johan Styven P. O., junto a su abogado José María Caballero / Juan Carlos Caval

El encausado era trasladado desde la cárcel hasta el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia, presidido por el magistrado Juan Del Olmo. Dos agentes de la Policía Nacional lo custodiaron hasta la sala, en la cuarta planta del Palacio, donde entró en silencio, esposado por delante y vestido de riguroso negro.

En el banquillo, sentado a la derecha de su abogado, José María Caballero Salinas, el sujeto trataba de girarse y dar la espalda a los medios de comunicación congregados en la sala, a fin de que no captasen su rostro. Sin éxito.

"Lo tenía todo planeado"

Al comienzo de la vista, el juez Del Olmo comunicó que las partes habían alcanzado un acuerdo. Fue entonces cuando la letrada de la Administración de Justicia María del Carmen Delgado tomó la palabra y procedió a leer el relato de los hechos consensuado entre Ministerio Público (la fiscal Eloísa Montiel), acusación particular (ejercida por el abogado Raúl Pardo-Geijo) y defensa, de la que se ocupa el citado Caballero Salinas.

El asesino actuó "siendo plenamente consciente de sus actos", leyó la secretaria judicial

En cuanto a las penas, el joven es condenado a 22 años de cárcel, seguidos de diez de libertad vigilada, por un asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de género, y la atenuante de reconocimiento de los hechos. Además, indemnizará a los padres de Claudia con 95.000 euros; también indemnizará a sus hermanos.

Johan abrió la boca para decir “sí” dos veces cuando Del Olmo le preguntó si había firmado el escrito que leyó la letrada y si estaba de acuerdo. “Reconozco por lo que se me acusa”, apuntó. “¿Tiene alguna objeción o aclaración?”, cuestionó el magistrado. El asesino no tenía ninguna. Del Olmo explicó entonces que se procedería a la resolución del jurado, dada la conformidad. Los miembros del tirbunal popular abandonaron la sala.

El juez Del Olmo, junto a la letrada de la Administración de Justicia Mª Carmen Delgado, en el juicio por el crimen de Totana. / Juan Carlos Caval

Claudia Abigail, de 17 años de edad, encontró la muerte a manos de su expareja tras una encerrona: el joven la convenció para, una vez haber terminado el noviazgo, bajar juntos al garaje para buscar sus cosas. La mató en el interior del mismo trastero, la cosió a cuchilladas (le propinó hasta 79) y la joven no consiguió escapar. Tras cometer el crimen, y ocultar el cuerpo bajo unos colchones, Johan Styven primero subió a la azotea de su casa, para esconder el arma y grabarse con el móvil; luego volvió a su domicilio y cenó con su madre. El cadáver fue encontrado horas después y el sujeto detenido. Tres años después, sale el juicio.

“Siendo plenamente consciente de sus actos”, leyó la secretaria judicial, le asestó por todo el cuerpo decenas de puñaladas con una pequeña navaja de cinco centímetros de hoja, según detallaría después el informe del forense. La cuchillada fatal fue en la región infraclavicular. “Lo tenía todo planeado”, destacó la letrada de la Administración de Justicia, que leyó de forma minuciosa los informes forense y de Criminalística.