Tribunales
Multan con 146.000 euros a una ETT de Murcia por la cesión ilegal de 74 trabajadores
EFE
Un juzgado de lo Social de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) contra la orden de la Comunidad Autónoma de septiembre de 2022 que le impuso tres sanciones por un total de 146.000 euros por la cesión ilegal de 74 trabajadores.
Las tres multas incluían una por la realización de descuentos a los trabajadores que no estaban justificados, dice la sentencia.
El juzgado considera acreditado que la ETT, a lo largo de tres años, hizo una cesión de aquellos empleados para realizar actividades estructurales en una empresa.
Y añade que no estuvo justificada la realización de descuentos basada en la no devolución del material entregado a inicio del trabajo o por daños en útiles o vehículos.
La sentencia, según se indica en la misma, no es firme, ya que puede ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región.
