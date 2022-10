La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de Familia de esa ciudad que respaldó la decisión de la Comunidad Autónoma de retirarle la custodia de su hijo al ser un foco de contagio de la sarna debido a la falta de higiene y a la insalubridad de la vivienda familiar.

La sentencia indica que la dirección general de Familia y Políticas Sociales acordó asumir la tutela del menor por el estado de abandono en que se encontraba e ingresarlo en un centro donde pudiera vivir en un entorno seguro, sano y estable.

Y añadió que se había demostrado que el niño había contraído la sarna por las condiciones insalubres en que vivía, la inmadurez de la madre y la falta de higiene que se observaba en la vivienda, circunstancias que determinaron también la retirada de la custodia de un segundo hijo.

En su recurso ante la Audiencia la progenitora alegó que la situación en el hogar había mejorado y que ella había encontrado dos trabajos, uno como empleada de hogar y otro como ayudante de cocina.

Al desestimar el recurso, la Audiencia, a través de la sentencia que tiene como ponente al magistrado Juan Antonio Jover, dice que se trata de alegaciones que no han sido demostradas por la apelante.

Y añade que la causa cuenta con el informe clínico de una doctora que afirma que la madre no es consciente de que constituye un foco de la sarna “de manera crónica” y que no es consciente de ello, además de no estar capacitada para tratar debidamente a sus hijos.