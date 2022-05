El oficial de Alcantarilla acusado de acosar a Teresa Franco, absuelto

El capitán del Ejército del Aire acusado por la exmilitar Teresa Franco, actual concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, de delitos continuados de extralimitación en el ejercicio del mando y de abuso de autoridad en su modalidad de acoso profesional, ha sido absuelto por el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid "con todos los pronunciamientos favorables".

La edil, que se ha enterado del fallo por este periódico, ha adelantado que recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia y ha criticado la "injusticia" que suponen los tribunales militares. "Lo valoro como algo muy penoso. Aunque ya contaba con esto, aún así, tenía fe porque la esperanza es lo último que se pierde".

Franco ha recordado que el fiscal ya pidió la absolución del acusado. Sin embargo, subraya que "estableció que quedaban probados hechos que eran constitución de ilícitos disciplinarios", si bien no tenían consecuencias penales. "Me parece una forma de lavar un comportamiento que no tiene ni pies ni cabeza", ha manifestado.

La denunciantes considera que el tribunal no dio a sus testigos "el peso" que merecían.

Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE y diputada en el Congreso por León, ha apoyado públicamente a Franco tras difundir ella en sus redes el fallo del Tribunal Militar, cuya justicia ha dicho que "no funciona".

"Realmente no es acoso laboral"

Los hechos se produjeron en 2014 y, tras varios aplazamientos y después de que los Tribunales Togados de Cartagena y Valencia intentaran archivar la causa hasta "tres veces", según denunció en su día Teresa Franco.

La exmilitar consideraba cuando comenzaron las vistas que, independientemente del resultado que obtenga, "ya ha ganado" con el hecho de que "un superior se siente en un banquillo" por un posible delito de acoso laboral contra una subordinada.

En este punto, aclaró también que "realmente no se ha denunciado por acoso laboral" ya que este delito sólo fue reconocido por la justicia miliar en 2015, un año después de que la cabo de Alcantarilla interpusiera la denuncia, por eso "los delitos en sí son extralimitación en las funciones contra una subordinada y abuso de autoridad", que en opinión de Teresa Franco y su abogada, Marta Simó, "es lo más parecido al acoso laboral".