La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre que fue condenado por maltratar a su expareja, en unos hechos que fueron descubiertos por los trabajadores sociales que la atendían al observar que no había querido hacerse las fotografías para la renovación del pasaporte por tener la cara con moratones.

La sentencia confirma así la dictada por el Juzgado de lo Penal número Uno de Murcia hace ahora un año, que lo condenó, como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, a cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Así mismo le impuso una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse a ella a menos de 200 metros por tiempo de un año.

El relato de hechos probados fijado por el juzgado establecía que ambos mantuvieron una relación de pareja, con convivencia, durante año y medio y que en noviembre de 2017 se produjo un altercado cuando ella le pidió dinero para comprar leche y pañales para la hija que tenían en común.

Fue entonces cuando la insultó y golpeó, haciéndole caer al suelo y sufriendo lesiones que tardaron diez días en curar.

Añadía la sentencia que cuando los trabajadores sociales le preguntaron por qué no había acudido a renovar el pasaporte les contestó que no había ido porque tenía la cara amoratada y no quería hacerse las fotografías en ese estado.

Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso del acusado, al tiempo que estima el del fiscal y añade a la condena inicial la obligación de indemnizar a la perjudicada con 400 euros por las lesiones que sufrió esta.

Además, también a petición de la fiscalía, se le ofrecerá al acusado la posibilidad de cumplir una pena de siete meses de prisión si prefiere esta a la de trabajos comunitarios.