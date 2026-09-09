La Policía desmantela un narcopiso abierto las 24 horas en el barrio de La Paz de Murcia

La Policía Nacional ha desmantelado un punto activo de venta y consumo de drogas en el barrio de La Paz, en Murcia, y ha detenido a dos personas como presuntas responsables del inmueble, a las que se atribuye un delito de tráfico de drogas.

La actuación se desarrolló en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana después de que los agentes detectaran una vivienda a la que acudían de forma constante, durante las 24 horas del día, personas conocidas por su condición de consumidoras de estupefacientes.

Según la Policía, algunas de estas personas permanecían apenas unos minutos en el interior, mientras que otras optaban por quedarse para consumir allí mismo la droga adquirida.

Tras acceder a la vivienda, los agentes localizaron a varios consumidores y comprobaron que el inmueble estaba acondicionado prácticamente de forma exclusiva para la venta y el consumo de sustancias estupefacientes.

En una estancia separada fueron localizadas las dos personas que presuntamente se encargaban de regentar el narcopiso.

Durante el registro, la Policía se incautó de marihuana, cocaína y heroína, además de sustancias de corte, básculas de precisión, una libreta con anotaciones relacionadas con la contabilidad de la venta de droga, un cuchillo y cerca de 250 euros en efectivo distribuidos en billetes y monedas fraccionadas.

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Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó las medidas cautelares correspondientes.