La pelea por unas lindes que deja a un vecino de Cehegín con visión doble tras un puñetazo en el ojo: "Tengo miedo de volvérmelo a encontrar"

Una pelea por unas lindes junto a una vivienda familiar en el Campillo de los Jiménez de Cehegín ha terminado con la agresión de un hombre de 73 años que ha agravado seriamente sus problemas de visión. Así lo sostiene a La Opinión la propia víctima, Juan Rodríguez, al que la pasada semana un vecino con le propinó un puñetazo dentro de un supermercado de la localidad tras una disputa que viene de años atrás y cuyos hechos acabó denunciando en el cuartel de la Guardia Civil.

Su estado ahora, añade, es especialmente delicado porque justo el ojo en el que recibió el puñetazo pasó por diferentes intervenciones quirúrgicas para tratar un serio desprendimiento de retina que sufrió y del que hasta ahora se venía recuperando. Desde el puñetazo que sufrió el pasado jueves, asegura que ve "doble" y necesita taparse uno de los ojos para no ver repetida una misma imagen: "Me dejó ciego en ese momento por el shock", relata.

"Me propinó un golpe en la cara a la altura del ojo que me dejó mareado y ciego", afirma Juan. El dependiente del establecimiento habría acudido entonces a auxiliarle, ya que, según su relato, el golpe inesperarado hizo que se encontrara "mareado y desorientado".

Antes de marcharse por su propio pie, Juan asegura que el hombre le advirtió: "Llévate cuidado conmigo, que tengo muy mala leche". El afectado explica que posteriormente acudió al médico siguiendo las indicaciones de su abogado y que presentó una denuncia.

Un conflicto de largo recorrido

Juan señala que el origen del enfrentamiento viene desde hace aproximadamente una década, cuando decidió recuperar y rehabilitar una casa heredada de sus padres que llevaba décadas en ruinas en la citada zona de la localidad del Noroeste. El conflicto comenzó a raíz de unos espacios de terreno situados junto a la vivienda que, según sostiene, quedaron afectados por la ordenación urbanística de la zona.

Asegura que solicitó al Ayuntamiento el correspondiente replanteo de los linderos y que un técnico municipal acudió para marcar la línea de su parcela. Posteriormente comenzó a colocar un vallado, pero varios vecinos entonces, entre ellos el presunto agresor, se opusieron. Según explica, el proceso administrativo se prolongó durante años y acabó generando un clima de tensión cada vez mayor entre ellos porque, según dice, su vecino no iba a permitir ese vallado porque solía aparcar su coche ahí.

El abogado reclama una valoración médico-forense para determinar el alcance de las lesiones oculares tras la agresión

Juan sostiene que durante años ha intentado regularizar la situación y que incluso llegó a inscribir los terrenos en el Catastro después de realizar los trámites ante notario. Según su relato, el notario le indicó entonces que ya era suyo y que "podía disponer de él". La agresión, según sostiene Juan, ha tenido una consecuencia especialmente preocupante debido a sus antecedentes médicos: tuvo que ser operado en su día en la Arrixaca y después acudió a una conocida clínica oftalmológica de Alicante para ser intervenido en otras tres ocasiones. Cuando consideraba que había recuperado aproximadamente el 90% de su visión, llegó la agresión.

Juan explica que el episodio también le ha dejado consecuencias psicológicas. Sin ir más lejos, confiesa que estos días volvió a entrar en el mismo supermercado acompañado por su mujer y creyó reconocer allí al hombre al que acusa de haberle golpeado. «Tengo miedo de volver a encontrármelo y que pueda venir de nuevo a por mí», apunta, aunque tiene claro que está «tranquilo» por hacer lo «correcto» y haberlo denunciando ante la Benemérita.

El abogado murciano Valentín Fernández, del despacho Legamur. / Israel Sánchez

La defensa pide que se revisen las cámaras

Valentín Fernández, abogado de Legamur abogados y que ejerce la defensa de Juan Rodríguez, va a solicitar al juzgado «algo muy sencillo»: que se esclarezca completamente lo sucedido. «Existen elementos objetivos que deben ser investigados, especialmente las cámaras de seguridad del establecimiento y los posibles testigos que presenciaron los hechos». Asimismo, Fernández considera que existe una asistencia médica que acredita una lesión ocular y que debe ser valorada para determinar su verdadero alcance.

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«Por ello, vamos a solicitar que se conserven y examinen las imágenes de videovigilancia, que sean identificados y llamados a declarar los testigos y que se practique la correspondiente valoración médico-forense de las lesiones». El letrado sostiene que «no estamos pidiendo que se prejuzgue a nadie;estamos pidiendo que se investigue y que, a la vista de las pruebas, se determine quién es responsable de los hechos y las consecuencias penales y civiles que, en su caso, correspondan». La «prioridad» como defensa es que la investigación se base así, explica, en pruebas objetivas y que se esclarezca lo ocurrido con todas las garantías.