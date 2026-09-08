Alarma por una gran columna de humo junto al recinto ferial de La Fica

Una gran columna de humo se elevaba en el cielo murciano junto al recinto ferial de La Fica este martes al mediodía. El origen del humo, que ascendía junto a atracciones como el Ratón Vacilón, fue "un pequeño incendio" de cañas y vegetación que Bomberos de Murcia dio por extinguido en poco tiempo, confirmaron fuentes del Cuerpo a La Opinión.

El 112 recibió varias llamadas que alertaban del incendio que se desarrollaba en Beniaján, junto a la avenida de la Azacaya. Y es que, "por la hora y el lugar" en el que se produjo el fuego, "llama mucho la atención", explicaron desde Bomberos de Murcia.

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Al lugar del incendio acudió una unidad con seis efectivos del cuerpo de Bomberos, que dieron por extinguido el fuego poco después de las 14.00 horas.