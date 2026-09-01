Desmantelado un punto de venta y consumo de drogas en el Barrio del Carmen de Murcia: Seis personas han sido detenidas

Comprabas y te ibas o comprabas y te quedabas para consumir. Así funcionaba el activo punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes desmantelado en el barrio de El Carmen de la ciudad de Murcia, donde se detuvo a seis personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas y se intervinieron numerosas sustancias estupefacientes.

La colaboración ciudadana y el contacto permanente de colectivos y asociaciones vecinales con los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de distrito de El Carmen, propiciaron el establecimiento de un dispositivo preventivo de seguridad por parte de la Policía Nacional, que condujo hasta un inmueble al que accedían de forma continuada personas consumidoras de drogas, abandonándolo a los pocos minutos o bien optando por quedarse a consumir la sustancia estupefaciente adquirida.

Los agentes intervinieron dentro del inmueble diversas cantidades de diferentes tipos de drogas: cocaína, marihuana, blíster de benzodiacepinas, además de balanzas de precisión y dinero en efectivo.

También fueron localizadas varias joyas y piezas de bisutería como collares y pendientes que podrían tener una procedencia ilícita y que habrían podido ser utilizadas para ser intercambiadas por sustancias estupefacientes.

Los seis varones detenidos tras ser considerados los responsables de gestionar dicho punto de venta, donde desempeñaban labores de seguridad de acceso al inmueble así como de venta de drogas en su interior, contaban con antecedentes por la comisión de todo tipo de delitos.

Tras ser imputados por un delito de tráfico de drogas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.