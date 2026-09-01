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Sentencia

Dos condenados a 18 meses de carcel tras ser pillados con cocaína en una calle de Murcia

Ambos reconocieron los hechos atribuidos por el fiscal en el juicio

Exterior del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Murcia.

Exterior del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial de Murcia. / A.L.H.

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Javier Ayala

Javier Ayala

18 meses de cárcel y una multa de 1.700 euros para un hombre y una mujer que fueron soprendidos con droga en su poder cuando un funcionario policial se dirigió hacia ellos para proceder a su identificación.

Los hechos ocurrieron en abril de 2023 en una calle de Murcia. Al verse sorprendidos se separaron de forma apresurada, al tiempo que arrojaban al suelo unos envoltorios con una sustancia que resultó ser cocaína, con un peso de 16,40 gramos. Ambos reconocieron los hechos atribuidos por el fiscal en el juicio.

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La sentencia aplica a los acusados las atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción, esta última, al estar probado que ambos eran consumidores de sustancias estupefacientes.

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