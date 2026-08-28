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Un peatón indocumentado muere atropellado en la autovía A-7 en Murcia

Varias llamadas alertaron al 112 de que un hombre, de unos 30 años, estaba tendido inconsciente sobre la calzada cerca de la salida al centro comercial La Noria

Ambulancia del 061 en una imagen de archivo.

Ambulancia del 061 en una imagen de archivo. / L.O.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Un peatón de unos 30 años de edad ha muerto atropellado en la autovía A-7e, cerca de la salida al centro comercial La Noria, en dirección a Alicante, por la pedanía murciana de La Ñora.

El incidente, según informa el 112, tuvo lugar este viernes sobre las 15:40 horas, cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir llamadas que alertaban del suceso.

El hombre se encontraba tendido inconsciente sobre la calzada y estana indocumentado y, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a La Opinión, fue atropellado por un coche.

Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de la gerencia de urgencias y emergencias sanitarias 061.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal sanitario, el accidentado se dio por fallecido en el lugar de los hechos.

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