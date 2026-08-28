Accidente
Un peatón indocumentado muere atropellado en la autovía A-7 en Murcia
Varias llamadas alertaron al 112 de que un hombre, de unos 30 años, estaba tendido inconsciente sobre la calzada cerca de la salida al centro comercial La Noria
Un peatón de unos 30 años de edad ha muerto atropellado en la autovía A-7e, cerca de la salida al centro comercial La Noria, en dirección a Alicante, por la pedanía murciana de La Ñora.
El incidente, según informa el 112, tuvo lugar este viernes sobre las 15:40 horas, cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir llamadas que alertaban del suceso.
El hombre se encontraba tendido inconsciente sobre la calzada y estana indocumentado y, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a La Opinión, fue atropellado por un coche.
Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de la gerencia de urgencias y emergencias sanitarias 061.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal sanitario, el accidentado se dio por fallecido en el lugar de los hechos.
- Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
- Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
- Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
- Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
- Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas
- Caída brusca de temperaturas y otra lluvia de barro este viernes en la Región de Murcia
- Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
- El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano