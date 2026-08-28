Un peatón indocumentado muere atropellado en la autovía A-7 en Murcia

Un peatón de unos 30 años de edad ha muerto atropellado en la autovía A-7e, cerca de la salida al centro comercial La Noria, en dirección a Alicante, por la pedanía murciana de La Ñora.

El incidente, según informa el 112, tuvo lugar este viernes sobre las 15:40 horas, cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir llamadas que alertaban del suceso.

El hombre se encontraba tendido inconsciente sobre la calzada y estana indocumentado y, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a La Opinión, fue atropellado por un coche.

Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de la gerencia de urgencias y emergencias sanitarias 061.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal sanitario, el accidentado se dio por fallecido en el lugar de los hechos.