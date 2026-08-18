Dos detenidos tras intentar asaltar una peluquería en Murcia

Detenidos un hombre y una mujer tras intentar forzar la puerta de acceso a una peluquería situada en el centro de la ciudad de Murcia. Los hechos ocurrieron cuando la propietaria del establecimiento recibió aviso por parte de la central de alarmas instalada en el local informando que estaban observando, a través de las cámaras de video vigilancia, como dos personas trataban de forzar la puerta para acceder al interior.

De manera inmediata varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar, estableciendo un dispositivo de cierre, y recibiendo una nueva llamada pocos minutos después en la Sala Cimacc 091 por parte de la gerente del negocio comunicando que acababa de ver a ambas personas en las inmediaciones del parque Camilo José Cela.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar donde localizaron a un hombre y una mujer que coincidía con las características facilitadas, procediendo a la identificación e incautación de un cúter y dos pares de gafas de sol, una de ellas con el dispositivo de alarma aún instalado, efecto que podría estar relacionado con otro hecho delictivo cometido días antes en un establecimiento de óptica de la ciudad, extremo que está siendo objeto de investigación.

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Por todo lo manifestado, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de las dos personas responsables de los hechos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, siendo puesto ambos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.