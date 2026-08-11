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Detenido un hombre por dejar conducir un coche a su hijo de 12 años en Murcia: lo grababa y le animaba a subir la velocidad

Los agentes de Policía Nacional pudieron apreciar en un video como el varón detenido acompañaba a su hijo mientras este conducía por una vía donde circulaban otros coches

Jefatura Superior de Policía Nacional en Murcia

Jefatura Superior de Policía Nacional en Murcia / Policía Nacional

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Javier Ayala

Javier Ayala

Con su padre cámara en mano y animándole a subir la velocidad. Así conducía un niño de 12 años un coche por una vía transitada por otros vehículos. La Policía Nacional ha procedido a la detención del padre, de El Palmar (Murcia), como presunto colaborador necesario en la comisión de un delito contra la seguridad vial. Como es lógico, el hijo no tenía ningún tipo de permiso para ponerse al volante de un vehículo.

A través de una denuncia presentada en dependencias policiales, los agentes tuvieron conocimiento de un video donde aparecía un menor de edad conduciendo un coche. Las indagaciones realizadas por los agentes permitieron comprobar como el hombre que ocupaba el asiento del acompañante y que animaba al menor a conducir más rápido era el progenitor de este.

Una vez comprobada la edad del conductor, al ser inimputable, se procedió a la detención del padre como cooperador necesario para la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, delito cometido al permitir que su hijo condujera un coche por la vía pública cuando la edad requerida para hacerlo es 18 años y siendo titular del correspondiente carnet de conducir.

Las consecuencias a las que pueden enfrentarse los progenitores, tutores o personas responsables de un menor que, a sabiendas, le permiten conducir un vehículo, no se limitan a infracciones administrativas, ya que incurrirían en un delito contra la seguridad vial al convertirse en cooperadores necesarios.

Además, cabe destacar los posibles accidentes que pueden derivarse por esta acción, con perjuicio no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para el resto de usuarios de la vía y peatones, dando lugar a la posibilidad de que se den resultados mortales de esta imprudente práctica.

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Desde la Policía Nacional se quiere apelar a la responsabilidad y cautela de los adultos ante esta práctica, para que se valore previamente las posibles consecuencias legales y personales que pueden conllevar este tipo de acciones.

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