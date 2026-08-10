Alarma tras declararse un incendio en una vivienda del barrio Infante Juan Manuel de Murcia

Un incendio en una vivienda de la Calle Historiador Juan Torres Fontes, en el barrio Infante Juan Manuel de Murcia, ha soprendido al vecindario de la zona a última hora de la mañana, teniendo que ser evacuado el bloque por hasta 19 efectivos de Bomberos que han participado en unas tareas de extinción y desalojo complicados por el humo y la presencia de tanto niños como ancianos dentro del edificio.

Israel Sánchez

Varias personas fueron atendidas por inhalación de humo; entre ellas, una menor, que ha sido trasladada en ambulancia. Policía Local, una ambulancia del 061y Bomberos Murcia se ha desplazado hasta el lugar. Se desconoce el origen de las llamas.