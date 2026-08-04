Susto en Murcia tras incendiarse un coche cerca de Espinardo

Una enorme columna de humo visible desde el centro de Murcia ha generado alarma esta tarde. Según indicaron los bomberos a esta redacción, el origen del humo era un vehículo en llamas que se encontraba cerca de la Universidad y del Centro Comercial Myrtea.

Los agentes de emergencias indicaron que el fuego ya está controlado y que el equipo enviado está de vuelta. Asimismo, aclararon que el tráfico está restablecido

La operación se llevó a cabo sin lamentar heridos o grandes daños materiales, más allá del turismo en el que se desencadenaron las llamas. El fuego se desarrolló, aproximadamente, entre las siete y las ocho de la tarde.

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En este periodo varias personas colgaron vídeos y fotografías en sus redes sociales para alertar del peligro.