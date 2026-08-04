Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión cisterna Fuente ÁlamoDeuda Hacienda municipios MurciaGafas eclipsePalos de escoba droga Murcia
instagramlinkedin

Emergencias

Susto en Murcia tras incendiarse un coche cerca de Espinardo

El fuego provocó una gran columna de humo negro visible desde el centro de Murcia

La columna de humo era visible desde el centro de Murcia.

La columna de humo era visible desde el centro de Murcia. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Una enorme columna de humo visible desde el centro de Murcia ha generado alarma esta tarde. Según indicaron los bomberos a esta redacción, el origen del humo era un vehículo en llamas que se encontraba cerca de la Universidad y del Centro Comercial Myrtea.

Los agentes de emergencias indicaron que el fuego ya está controlado y que el equipo enviado está de vuelta. Asimismo, aclararon que el tráfico está restablecido

La operación se llevó a cabo sin lamentar heridos o grandes daños materiales, más allá del turismo en el que se desencadenaron las llamas. El fuego se desarrolló, aproximadamente, entre las siete y las ocho de la tarde.

Noticias relacionadas

En este periodo varias personas colgaron vídeos y fotografías en sus redes sociales para alertar del peligro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
  2. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  3. Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
  4. Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
  5. Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
  6. Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años
  7. Más de 195 millones: los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027
  8. El Mediterráneo tropicaliza los veranos y dispara los riesgos para la Región

Susto en Murcia tras un incendio de un coche cerca de Espinardo

Susto en Murcia tras un incendio de un coche cerca de Espinardo

Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto

Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto

Al agua con el uniforme para salvar una vida

Al agua con el uniforme para salvar una vida

Cinco jóvenes murcianos conquistan el campeonato europeo de K-pop de NärCon en Suecia

Cinco jóvenes murcianos conquistan el campeonato europeo de K-pop de NärCon en Suecia

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Una planta piloto en San Pedro del Pinatar para recuperar nutrientes del agua de criaderos de peces

Una planta piloto en San Pedro del Pinatar para recuperar nutrientes del agua de criaderos de peces

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

¿Te has apuntado a la fiebre del ciclismo este verano? Estos son los 10 consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones

¿Te has apuntado a la fiebre del ciclismo este verano? Estos son los 10 consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones
Tracking Pixel Contents