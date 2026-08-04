Emergencias
Susto en Murcia tras incendiarse un coche cerca de Espinardo
El fuego provocó una gran columna de humo negro visible desde el centro de Murcia
Una enorme columna de humo visible desde el centro de Murcia ha generado alarma esta tarde. Según indicaron los bomberos a esta redacción, el origen del humo era un vehículo en llamas que se encontraba cerca de la Universidad y del Centro Comercial Myrtea.
Los agentes de emergencias indicaron que el fuego ya está controlado y que el equipo enviado está de vuelta. Asimismo, aclararon que el tráfico está restablecido
La operación se llevó a cabo sin lamentar heridos o grandes daños materiales, más allá del turismo en el que se desencadenaron las llamas. El fuego se desarrolló, aproximadamente, entre las siete y las ocho de la tarde.
En este periodo varias personas colgaron vídeos y fotografías en sus redes sociales para alertar del peligro.
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