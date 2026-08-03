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Herido el conductor de un patinete eléctrico tras colisionar con un coche en Murcia

El joven de 25 años quedó inconsciente en la calzada después del golpe

Ambulancia del 061

Ambulancia del 061 / 112

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José Arrondo

Un joven de 25 años que circulaba en patinete eléctrico por la avenida Constitución de Monteagudo de Murcia, momentos antes de chocar con un turismo que lo ha dejado herido, según informó el 112.

El servicio de emergencias de la Región de Murcia recibió el primer aviso sobre las 18.13 horas. En la llamada alertaban de que el hombre que conducía el patinete se encontraba inconsciente sobre la calzada y obstaculizaba la circulación.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Una vez atendido y estabilizado, el herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Murcia con un traumatismo craneoencefálico.

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