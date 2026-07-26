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Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia

Una colisión entre dos vehículos se produjo este domingo por la tarde en Santiago y Zaraiche

2dUnidad móvil de emergencias del 061.

2dUnidad móvil de emergencias del 061. / L.O.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Tres personas han ingresado en centros hospitalarios después de sufrir un accidente de tráfico en la la avenida Juan de Borbón de Murcia.

El indidente tuvo lugar poco después de las de las seis de la tarde, cuando varias llamadas alertaron al centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia de una colisión entre dos vehículos en la avenida Juan de Borbón, concretamente cerca del cruce con la avenida Ciudad de Aranjuez, dentro de la pedanía de Santiago y Zaraiche.

Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local de Murcia, quienes solicitaron asistencia sanitaria urgente, por lo que se movilizaron también varias ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Los heridos, tras recibir una primera atención en el lugar por parte de los sanitarios, fueron trasladados a centros hospitalarios: un hombre de 54 años ingresó en el Hospital General Universitario Reina Sofía; una mujer de 53 años, al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca; y otra mujer de 63 años al Hospital General Universitario Reina Sofía para recibir asistencia especializada.

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