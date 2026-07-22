Sucesos
Herido grave tras caer de un patinete y quedarse inconsciente en Murcia
Ha sido trasladado urgentemente a la unidad de Hemodinámica del Hospital Morales Meseguer de Murcia
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Un hombre de aproximadamente 30 años se encuentra en estado grave tras haberse caído con un patinete en la pedanía murciana de La Alcayna. Varias llamadas al 1-1-2 informaban en torno a las cuatro de la tarde de la presencia de un hombre inconsciente en el carril bici cerca de la rotonda del avión.
Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente una patrulla de Policía Local de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que lo han trasladado urgentemente a la unidad de Hemodinámica del Hospital Morales Meseguer de Murcia, con un traumatismo cráneo encefálico severo.
Actualmente se encuentra en herido grave.
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