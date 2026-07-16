Desmantelado un narcopiso abierto las 24 horas del día en San José de la Vega

Desmantelado un importante narcopiso que funcionaba durante las 24 horas del día en San José de la Vega (Murcia) distribuyendo todo tipo de sustancias estupefacientes, y detenidos por la Policía Nacional tres personas como los máximos responsables del narcopiso, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia con la colaboración de la Policía Local de Murcia, se inició hace unos meses al detectarse la presencia constante de numerosos consumidores finales en las proximidades de una vivienda situada en el Camino Mota del Reguerón de la pedanía murciana.

La localización de la vivienda, en una zona muy aislada en plena huerta, dificultó notablemente las labores de los investigadores, constatando el trasiego permanente durante las 24 horas del día de personas que adquirían diferentes cantidades de cocaína, hachís y marihuana.

Importantes medidas de seguridad

El narcopiso contaba con un sistema de cámaras de seguridad instaladas por todo el perímetro de la finca, conectadas con una pantalla central desde donde los investigados observaban en tiempo real los movimientos exteriores de personas y detectaban la presencia policial.

El vallado perimetral exterior y las puertas de acceso soldadas, completaban la existencia de una gran puerta blindada de metal, rellena con hormigón y un peso de más de 500kgr con varios pasadores, con el objetivo claro de impedir el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad y poder tener el tiempo suficiente para poder destruir las sustancias estupefacientes del interior del narcopiso.

Operativo policial de desmantelamiento

El operativo de la Policía Nacional para su desmantelamiento fue realizado el pasado mes de Junio con la participación de diversas unidades: Guías Caninos, Policía Científica, UPR Unidad de Prevención y Reacción, que junto con los investigadores realizaron la entrada y registro de la vivienda, interviniéndose diferentes cantidades de cocaína, hachís y marihuana, más de 2500 euros de dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Finalmente fueron detenidas tres personas, imputándoles delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, todos ellos considerados los principales investigados como responsables del narcopiso, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

Significar que dos de los implicados tenían sendas órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional por su participación en otros hechos delictivos.