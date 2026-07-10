Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosGraduación Leonor San JavierCaso cirujano MurciaHotel Los Habaneros CartagenaTiempo en MurciaDónde ver el España-Bélgica
instagramlinkedin

Sucesos

Asaltan de noche un colegio de Murcia y hacen destrozos en el patio de Infantil

Los vándalos entraron de noche al centro público Barriomar 74, hicieron tiras el césped y lo arrojaron a un descampado

El césped, tirado en el descampado.

El césped, tirado en el descampado. / @AAVVBarriomar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Lucas

Ana Lucas

Los hechos tuvieron lugar de noche, en el colegio público Barriomar 74, en Murcia, donde accedieron unas personas, que aún no han sido identificadas e hicieron destrozos de forma completamente gratuita. En concreto, "vandalizaron todo el patio de Infantil, arrancando el césped artificial y dejándolo tirado en el entorno", indicaron desde la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar en sus redes sociales.

El colectivo vecinal expresó su "mayor condena y repulsa" ante un acto que "es joder por joder, solo por hacer daño". "Lo han arrancado, arrastrado, cortado a tiras y tirado al descampado. Pura maldad", recalcaron.

En primavera, en el mismo centro, hubo también un episodio de vandalismo, cuando arrancaron y rompieron una pancarta que se había colgado a fin de defender el carril bici. El acto vandálico fue entonces denunciado por la dirección del centro ante la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Cabe reseñar que el vandalismo en los colegios se incrementa durante las vacaciones de verano (ahora en marcha) debido a que los centros quedan vacíos, lo cual da facilidades a los amigos de lo ajeno para perpretar robos de cualquier cosa que consideren de valor. De ahí que se produzcan roturas de ventanas y de puertas y, en algunos casos, hasta incendios. No ha trascendido si en este caso llegaron a sustraer algo del interior del Barriomar 74.

Los vándalos entraron de noche al centro público Barriomar 74, hicieron tiras el césped y lo arrojaron a un descampado.

Los vándalos entraron de noche al centro público Barriomar 74, hicieron tiras el césped y lo arrojaron a un descampado. / @AAVVBarriomar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  3. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  4. Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
  5. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  6. Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
  7. El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
  8. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

Asaltan de noche un colegio de Murcia y hacen destrozos en el patio de Infantil

Asaltan de noche un colegio de Murcia y hacen destrozos en el patio de Infantil

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Cartagena ofrece este fin de semana cine, conciertos, gastronomía y folclore con La Mar de Músicas como eje

Cartagena ofrece este fin de semana cine, conciertos, gastronomía y folclore con La Mar de Músicas como eje

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

Una decena de vecinos de Abanilla participa en un programa del SEF para formarse en jardinería y trabajar en la creación de un vivero municipal

Una decena de vecinos de Abanilla participa en un programa del SEF para formarse en jardinería y trabajar en la creación de un vivero municipal
Tracking Pixel Contents