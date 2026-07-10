Sucesos
Asaltan de noche un colegio de Murcia y hacen destrozos en el patio de Infantil
Los vándalos entraron de noche al centro público Barriomar 74, hicieron tiras el césped y lo arrojaron a un descampado
Los hechos tuvieron lugar de noche, en el colegio público Barriomar 74, en Murcia, donde accedieron unas personas, que aún no han sido identificadas e hicieron destrozos de forma completamente gratuita. En concreto, "vandalizaron todo el patio de Infantil, arrancando el césped artificial y dejándolo tirado en el entorno", indicaron desde la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar en sus redes sociales.
El colectivo vecinal expresó su "mayor condena y repulsa" ante un acto que "es joder por joder, solo por hacer daño". "Lo han arrancado, arrastrado, cortado a tiras y tirado al descampado. Pura maldad", recalcaron.
En primavera, en el mismo centro, hubo también un episodio de vandalismo, cuando arrancaron y rompieron una pancarta que se había colgado a fin de defender el carril bici. El acto vandálico fue entonces denunciado por la dirección del centro ante la Policía Nacional.
Cabe reseñar que el vandalismo en los colegios se incrementa durante las vacaciones de verano (ahora en marcha) debido a que los centros quedan vacíos, lo cual da facilidades a los amigos de lo ajeno para perpretar robos de cualquier cosa que consideren de valor. De ahí que se produzcan roturas de ventanas y de puertas y, en algunos casos, hasta incendios. No ha trascendido si en este caso llegaron a sustraer algo del interior del Barriomar 74.
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