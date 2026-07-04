La Policía persigue a la carrera y captura al sospechoso de robar varias herramientas en un comercio de San Javier

Los hechos tuvieron lugar este viernes por la tarde, cuando "una patrulla de la Policía Local de San Javier que realizaba labores de vigilancia preventiva observó a un varón salir corriendo de un establecimiento comercial, mientras una empleada solicitaba ayuda alertando de un presunto hurto", detalla el Cuerpo en sus redes.

Comenzó entonces "una persecución a pie", continúan desde la Policía. Persecución que duró apenas unos minutos: los que tardaron los agentes en interceptar al sospechoso. El cual fue cacheado en la vía pública. "Tras realizar un registro superficial, localizaron diversos útiles presuntamente sustraídos, que todavía conservaban el precinto original del establecimiento", prosiguen.

Dados los indicios que había contra él, "tras comprobar su identidad y realizar las gestiones oportunas, el implicado fue informado de los hechos que se le imputan, mientras que la parte perjudicada fue orientada para formalizar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil", precisa el cuerpo de seguridad municipal, que subraya que se trató de "una actuación que pone de manifiesto la importancia de la vigilancia preventiva y de la rápida respuesta policial para proteger a nuestros vecinos y comercios".

Al hilo, desde la cuenta oficial de Facebook de la Policía de San Javier aprovechan para agradecer la siempre valiosa colaboración ciudadana y para instar a sus paisanos a que, si son testigos de un delito o de una situación de emergencia, llamen "inmediatamente" al 112.

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Cabe recordar que el delito de hurto en el Código Penal castiga a quien, con ánimo de lucro, coge sin permiso objetos que no son suyos (esto es, los sustrae), pero sin emplear fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las personas. Esa es la diferencia con lo que sería un robo.