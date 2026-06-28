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Sucesos

Detenido en Atalayas con 9,5 gramos de 'cocaína rosa' oculta en el fondo de una botella

El sujeto fue arrestado inmediatamente y puesto a disposición judicial de las autoridades competentes

Una botella con bolsas de 'tusy' o 'cocaína rosa' en el doble fondo.

Una botella con bolsas de 'tusy' o 'cocaína rosa' en el doble fondo. / Policía Local de Murcia

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EFE

La Policía Local de Murcia ha detenido la pasada noche a un individuo en la zona de ocio de Atalayas tras ser sorprendido por unidades del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana con 9,5 gramos de la sustancia estupefaciente sintética ‘tusy’ o 'cocaína rosa'.

Los agentes localizaron la droga oculta en un doble fondo de una botella durante un dispositivo de vigilancia en el área.

El arresto se produjo de forma inmediata y el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

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La intervención se enmarca en los controles preventivos contra el consumo y tráfico de drogas en espacios de ocio nocturno de la ciudad en la ciudad murciana.

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