Hurto
Detienen en Murcia a un trabajador por robar tres toneladas y media de cobre y aluminio
La Guardia Civil estima que el tonelaje sustraído corresponde a cuatro kilómetros de cableado
La Guardia Civil detuvo a una persona por cometer un presunto delito de robo en el que sustrajo tres toneladas y media de cobre y aluminio de la empresa para la que trabajaba. Se trata de una planta solar ubicada en la ciudad de Murcia y, según indicaron los agentes, el sujeto sustraía los materiales y los vendía en chatarrerías.
El equivalente en longitud al peso mencionado anteriormente son cuatro kilómetros, de acuerdo con las estimaciones del cuerpo benemérito.
Asimismo, a través de una nota de prensa explicaron cómo fue el proceso de detección del autor del presunto delito de robo: apreciaron un patrón de venta de grandes cantidades de cobre y aluminio en el mercado por parte de una misma persona durante varias semanas.
Aclaran que detectaron la anomalía porque, por ejemplo, en una sola entrega el detenido llegó a vender cerca de una tonelada de cableado. Por otra parte, aclaran que todo el material fue vendido en el plazo de un mes.
Finalmente, y tras reunir todos los indicios, la Guardia Civil detuvo al empleado que, supuestamente, se aprovechaba de su puesto de trabajo para apropiarse de los metales.
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