Hallan un cadáver en las inmediaciones del faro de Cabo de Palos

La Guardia Civil Civil investiga el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones del faro de Cabo de Palos, un cuerpo que podría pertenecer a uno de los ocupantes de la patera que fue rescatada y llegó a Cartagena con dos supervivientes y tres muertos, indican fuentes cercanas al caso.

El cuerpo localizado este viernes por la mañana, cerca del espigón de la playa de Levante. Tras la voz de alarma, al emplazamiento costero se movilizó una comitiva judicial. Una primera inspección ocultar reveló que, por las características del difunto, podría tratarse de un migrante.

Tras el levantamiento del cadáver por orden judicial, los restos mortales (en avanzado estado de descomposición) fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se practicará la pertinente autopsia que revele la causa del deceso.

Investigan si falló el motor

El examen forense será clave para la investigación: revelará si estas personas estaban vivas cuando llegaron al mar o si ya habían fallecido. Si no hay agua en los pulmones, se sustentaría la teoría de que la embarcación se quedó sin motor y sus ocupantes fallecieron a bordo debido a la falta de agua y de alimento.

Al igual que el resto de cuerpos sin identificar, se conservará en una de las cámaras que el Instituto de Medicina Legal tiene en Cartagena en frío. La prioridad de los forenses pasa por identificarlos y poder comunicar a sus familias el deceso.

Investigación en marcha

Mientras, la investigación sobre qué pasó en el mar continúa. Los dos migrantes hallados con vida en la patera fueron detenidos. Al menos uno de los dos varones, que pasaron días en la barcaza en alta mar y después custodiados por agentes de la Policía Nacional en el Santa Lucía, sería el paterista.

Ambos ingresaron en este hospital cartagenero con síntomas de desnutrición y deshidratación, tras pasar días sin dirección en una barcaza en la que, según las primeras averiguaciones de la Policía, habría partido de las costas africanas con 18 pasajeros a bordo. De ser así, serían previsiblemente 16 los fallecidos.

Horas después de interceptarse la barcaza, cinco cuerpos sin vida fueron hallados en el mar por el crucero Sapphire Princess a unas 140 millas al este de Cabo de Palos y trasladados al Puerto de Cartagena.