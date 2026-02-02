Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia

La Guardia Civil ha descubierto en una casa de Sangonera la Seca, en Murcia, un zulo lleno de marihuana. En concreto, los agentes hallaron más de medio millar de plantas y veinte kilos de cogollos (envasados y dispuestos para ser distribuidos) y arrestaron a dos personas sospechosas de dirigir la plantación por cultivo o elaboración de drogas

La investigación se inició a finales de 2025, "cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita obtuvieron indicios de que una vivienda del término municipal de Murcia podría estar siendo dedicada al cultivo ilícito de gran cantidad de marihuana", explicó el Instituto Armado en una nota de prensa.

Agentes de la Guardia Civil acceden al zulo donde estaba la marihuana. / Guardia Civil

Se trataba de una casa unifamiliar aislada, que los investigadores comenzaron a vigilar. La vigilancia dio sus frutos, así que el cuerpo pidió permiso al juez para efectuar la entrada y registro del lugar. Orden judicial en mano, decenas de guardias civiles accedieron al inmueble, donde procedieron al arresto de los dos sospechosos.

Bajo tierra

"Durante el registro, los guardias civiles descubrieron que bajo tierra había construido un zulo de grandes dimensiones oculto bajo la vivienda que estaba en su totalidad destinado al cultivo masivo de marihuana y su posterior manipulación y distribución", apunta la nota del Instituto Armado.

"En el zulo se encontraba un invernadero tipo indoor, con sofisticados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación, capaz de producir varias cosechas al año y por ende se estima que podría cultivar varios millares de plantas anualmente", prosigue el comunicado.