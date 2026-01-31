Se estrella cuando conducía borracho por Alhama de Murcia y no le pasa nada

La Guardia Civil investiga a un hombre de 63 años que se estrelló con el coche este sábado por la mañana cuando conducía ebrio por Alhama de Murcia, informan fuentes del cuerpo y del Centro de Coordinación de Emergencias.

Según apuntó el 112 en su web, el accidente tuvo lugar sobre las diez menos veinte de la mañana, en una zona que se llama Camino de las Cabezuelas. Una llamada alertó de que "un vehículo se había salido de la calzada y había quedado volcado sobre uno de sus laterales, con su conductor atrapado en el interior".

Al lugar se movilizaron bomberos del Consorcio (para rescatar al afectado del interior de su automóvil, que quedó ruedas arriba), efectivos de Tráfico de la Benemérita y una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron in situ al varón, el cual no precisó ser llevado a ningún hospital: estaba bien.

Los agentes procedieron a someter al sexagenario a la prueba de detección de alcohol y drogas. Cabe recordar que hacerlo es obligatorio cuando lo requieren los responsables de tráfico, como fue el caso. El hombre (y único ocupante del turismo siniestrado) arrojó un resultado de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que será investigado (aunque no ha sido detenido) por un delito contra la seguridad vial.